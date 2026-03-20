Evaluación final Premios Soberano 2026. Por estas razones ganó Jochy Santos

José Rafael Sosa

Los premios Soberano 2026 han concluido con cinco éxitos. El primero, la escenografía digital cubrió la mayor superficie de los montajes hasta el momento,la oferta musical, en especial el merengue y la balada, destacó particularmente en la apertura con Milly Quezada y la excelencia impecable de Pavel Núñez; la justicia —en general— de los premios, basada en los votos de los cronistas; el Memorial que, con excepción de la no inclusión de María Cristina Camilo (error humano evidente), fue extraordinario en su presentación, reforzada con la actuación de Martha Heredia, que es la mejor que ha tenido en su vida, y la participación de Barak y su vocalista Robert Green, que dieron un cierre noble y emotivo con Todo va a estar bien. Fue hermosa forma de honrar a los artistas y a los 236 mártires de la tragedia Jet Set.

Y quinto triunfo el notable acto de justicia que fue el reconocimiento a Jochy Santos, José Luis de los Santos Marte, uno de los pioneros de la radio interactiva con humor en el país y una figura histórica esencial de ese medio de comunicación, por el estilo que introdujo, el impacto alcanzado y su capacidad de resistencia ante los golpes y avatares del medio social. Ganado en justicia por 54 años de carrera —no 40, como se ha difundido—, es un profesional excepcional por su actitud no competitiva y solidaria.

Es el nombre que introdujo la radio conversacional moderna, democratizó la participación del oyente, creó cantera de talentos, mantuvo un estilo no conflictivo y familiar, y construyó dos de las marcas radiales de entretenimiento más duraderas (Botando el Golpe / El Mismo Golpe), comparables solo a La hora de la Alegría (Paco Escribano), El Suceso de Hoy (de Manuel Antonio Rodríguez, “Rodriguito”) y El Show de Noticias —con Freddy Beras Goico, Cuquín Victoria y Milton Peláez—.

Sus palabras —uno de los parlamentos más breves y significativos al agradecer el Gran Soberano— fueron: “Agradezco a Acroarte este Gran Soberano. Mi mensaje final es que la comunicación de nuestro país tenga un poquito más de nivel y de respeto. Eso es lo único que yo pido, así que gracias de corazón. Buenas noches.”

Santos no es solo un comunicador: es arquitecto del formato radial contemporáneo dominicano. Su legado se sostiene en tres pilares: innovación de formato, descubrimiento y formación de talentos, olfato para detectar temas de interés alternativos —escapando de la política, los deportes, las crisis y los conflictos, en el entendido de que existe una excesiva dimensión de medios para tratarlos— y conexión con el público.

Su entrada a los medios de comunicación se produjo por la vía de la radio, a los 18 años (1972), cuando ingresa a Radio Tricolor (1440 AM) tras una prueba improvisada, debido a que a la estación le faltaban locutores. En ese contexto no mediaba la formación académica, sino la oportunidad, a la que sumó talento natural y actitud personal, factor que le conformaría una vocación para descubrir talentos y ofrecer la preciada primera oportunidad a muchos de ellos.

Su programa es una mezcla de talk show, stand-up radial y foro ciudadano, con temas como la vida cotidiana del dominicano, problemas urbanos y relaciones personales, además de política (ligera), farándula, cultura popular, humor, parodias y situaciones cotidianas exageradas. La fórmula: informar sin solemnidad + entretener sin vulgaridad. En televisión, sus espacios han sido Divertido con Jochy (1999–) y Es temprano todavía.