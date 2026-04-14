Eugenio Cedeño plantea renovar el PRM con unidad, defensa del Gobierno y liderazgo emergente

Bartolo García

El diputado Eugenio Cedeño anunció sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, proponiendo una gestión enfocada en la unidad partidaria, la defensa del Gobierno y la promoción del relevo generacional dentro de la organización.

Durante un conversatorio celebrado en Santiago, el legislador destacó que el PRM debe mantenerse cohesionado y fortalecer su estructura interna, garantizando espacios de participación activa para su militancia.

Cedeño sostuvo que los miembros del partido no deben limitarse únicamente a votar en procesos electorales, sino que deben tener la oportunidad de elegir y ser elegidos, como parte esencial del fortalecimiento democrático.

En ese sentido, enfatizó la importancia del relevo político, señalando que el liderazgo debe renovarse constantemente para asegurar la continuidad y sostenibilidad del partido en el tiempo.

El aspirante también planteó que la Secretaría General debe convertirse en un órgano clave para defender la gestión del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, destacando la necesidad de una estructura que respalde y comunique sus logros.

Asimismo, indicó que su propuesta contempla la creación de un equipo activo de prensa y propaganda que funcione como primera línea de defensa ante críticas de la oposición, fortaleciendo la comunicación política del partido.

El encuentro “Retos y Desafíos del PRM de cara al 2028” fue organizado por la dirigencia provincial, encabezada por Rosa Santos y Andrés Cueto, y contó con la participación de legisladores, regidores y dirigentes del partido.

Finalmente, Cedeño reafirmó su compromiso de trabajar por un PRM más participativo, organizado y cercano a su base, con miras a consolidar su liderazgo político de cara a los próximos procesos electorales.