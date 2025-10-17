ETED realizará mantenimiento programado en la subestación SPM II – CESPM III y la línea Boca Chica–SPM este sábado

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 18 de octubre llevará a cabo importantes trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación 138 kV SPM II – CESPM III y en la línea de transmisión 69 kV Boca Chica – SPM, como parte de su plan continuo de optimización del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el cronograma técnico, en la subestación 138 kV SPM II – CESPM III se realizará mantenimiento preventivo al campo de línea, en horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.. Estos trabajos no implican afectación directa a comunidades, pero sí impactarán el servicio eléctrico en la Central Generadora CESPM #3 durante el periodo señalado.

Mientras tanto, en la línea 69 kV Boca Chica – SPM, las cuadrillas de la ETED llevarán a cabo la sustitución de estructuras en mal estado, una labor esencial para preservar la integridad y seguridad del sistema de transmisión eléctrica. Estas intervenciones se realizarán entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., y conllevarán interrupciones temporales en el suministro eléctrico en la comunidad de Catalina, en el Gran Santo Domingo, así como en el Acueducto Brujuela.

La institución explicó que estas acciones forman parte del programa de mantenimiento planificado que busca garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico, al tiempo que reduce riesgos de fallas y optimiza la eficiencia energética de las redes de alta tensión.

La ETED reiteró su compromiso de mantener la infraestructura eléctrica nacional en condiciones óptimas, asegurando la estabilidad del sistema y la confiabilidad del suministro para todos los usuarios.

Asimismo, la empresa estatal pidió disculpas a la población por los posibles inconvenientes que puedan generar estas labores, destacando que los trabajos se realizan con el objetivo de ofrecer un servicio más estable, moderno y seguro.

“Cada jornada de mantenimiento es una inversión en la calidad y seguridad del sistema. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la red nacional para beneficio de todos los dominicanos”, expresó la institución a través de un comunicado.

La ETED recordó que el mantenimiento preventivo es una de las principales estrategias para prevenir averías y garantizar la sostenibilidad del servicio, especialmente en infraestructuras críticas que sostienen la red de transmisión nacional.

De igual forma, destacó que las brigadas especializadas que realizarán los trabajos cumplen con estrictos protocolos de seguridad industrial y eléctrica, garantizando la protección del personal técnico y la integridad de los equipos.

La empresa invitó a los usuarios de las zonas afectadas a tomar las previsiones necesarias durante el periodo de ejecución, y aseguró que el suministro será restablecido tan pronto concluyan los trabajos programados.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana reafirmó que continuará ejecutando su plan de mantenimiento en distintas provincias del país, con el fin de modernizar la infraestructura energética nacional y responder con eficiencia a la creciente demanda eléctrica.

Con estas acciones, la ETED avanza en su misión de fortalecer el sistema de transmisión y consolidar una red más resiliente, sostenible y adaptada a los nuevos desafíos del desarrollo energético del país.

