ETED realizará mantenimiento en subestación 138 kV Diésel de Pimentel – Barra este miércoles 18 de febrero

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este miércoles 18 de febrero, realizará trabajos de mantenimiento mayor a barra en la subestación 138 kV Diésel de Pimentel – Barra, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, como parte de su programa continuo de fortalecimiento y modernización del sistema de transmisión eléctrica nacional.

Durante el período de mantenimiento se verán afectadas las comunidades Sánchez, Las Terrenas y Santa Bárbara de Samaná perteneciente a la provincia Samaná; así como Río San Juan, Payita y Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez. De igual manera, quedarán fuera de servicio las empresas Rosa Julia de la Cruz, Agregados Santa Bárbara y el Parque Solar Matrisol.

La empresa reiteró que estas labores son necesarias para continuar consolidando una infraestructura robusta, segura y eficiente, alineada con su visión de ser habilitador de la transición energética y de nuevas tecnologías, promoviendo una energía que conecta desarrollo y bienestar para todos los dominicanos.

ETED agradece la comprensión de las comunidades y empresas impactadas por estos trabajos, al tiempo que reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema eléctrico nacional con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.