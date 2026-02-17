Banco Popular
Close Menu
Nacionales

ETED realizará mantenimiento en subestación 138 kV Diésel de Pimentel – Barra este miércoles 18 de febrero

No hay comentarios1 Min Read
WhatsApp Image 2026 02 17 at 11.15.26 AM

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este miércoles 18 de febrero, realizará trabajos de mantenimiento mayor a barra en la subestación 138 kV Diésel de Pimentel – Barra, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, como parte de su programa continuo de fortalecimiento y modernización del sistema de transmisión eléctrica nacional.

Durante el período de mantenimiento se verán afectadas las comunidades Sánchez, Las Terrenas y Santa Bárbara de Samaná perteneciente a la provincia Samaná; así como Río San Juan, Payita y Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez. De igual manera, quedarán fuera de servicio las empresas Rosa Julia de la Cruz, Agregados Santa Bárbara y el Parque Solar Matrisol.

La empresa reiteró que estas labores son necesarias para continuar consolidando una infraestructura robusta, segura y eficiente, alineada con su visión de ser habilitador de la transición energética y de nuevas tecnologías, promoviendo una energía que conecta desarrollo y bienestar para todos los dominicanos.

ETED agradece la comprensión de las comunidades y empresas impactadas por estos trabajos, al tiempo que reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema eléctrico nacional con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply