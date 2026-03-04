ETED realizará mantenimiento en línea eléctrica entre La Vega y San Francisco de Macorís

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que este jueves 5 de marzo realizará trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión de 69 kV que conecta los municipios de La Vega y San Francisco de Macorís.

Según explicó la institución, las labores consistirán en la sustitución de estructuras que presentan deterioro, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario de 11:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, período durante el cual será necesario realizar interrupciones temporales del servicio en algunas comunidades.

Como resultado de estas labores, el servicio eléctrico se verá afectado en el distrito municipal de Cenoví, perteneciente a la provincia Duarte, y de manera parcial en algunas zonas de La Vega.

Asimismo, por razones de seguridad operativa será necesario desconectar los circuitos de transmisión CT’s 216260 y 217957.

Esta desconexión también impactará el suministro eléctrico en la comunidad de Los Aguayos, ubicada en la provincia Duarte.

De igual forma, durante el período de mantenimiento se verán afectadas las operaciones de las empresas Fond Gamundi y el Acueducto Hermanas Mirabal.

La ETED indicó que estas acciones forman parte de su programa permanente de mantenimiento preventivo de la red de transmisión.

La empresa destacó que este tipo de intervenciones permite mejorar la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico que se ofrece a la población.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura energética del país como parte del proceso de modernización y transición energética de la República Dominicana.