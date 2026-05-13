ETED realizará intervención de urgencia en línea Pizarrete–Goya este martes

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 12 de mayo de 2026 realizará una intervención de urgencia en la línea de transmisión 69 kV Pizarrete–Goya, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía e incluirán la conexión y pruebas HIPOT al nuevo campo de línea en la Subestación Pizarrete 69 kV, así como la energización y entrada en carga del Autotransformador T02.

Durante la ejecución de estas labores técnicas, se verán afectados varios clientes importantes, entre ellos el Parque Fotovoltaico Lucila, Ingenio CAEI, Yaguate, la Central Hidroeléctrica Nizao-Najayo, GOYA y el Acueducto INAPA SCN.

La ETED explicó que estas intervenciones forman parte de su programa de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un sistema de transmisión más eficiente, seguro y preparado para responder a la demanda energética nacional.

Asimismo, la institución agradeció la comprensión de los usuarios impactados y reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer un servicio eléctrico más estable y confiable en todo el territorio dominicano.