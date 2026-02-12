ETED reafirma su papel clave en la modernización energética y digital del país durante actos del Mes de la Patria

Bartolo García

En el marco del Mes de la Patria 2026, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizó una misa de acción de gracias y un acto solemne de ofrenda floral para honrar a los Padres Fundadores de la nación, reafirmando su compromiso con el desarrollo energético y digital del país.

La jornada conmemorativa se desarrolló en la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes y en el Altar de la Patria, y fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Alfonso Rodríguez, junto a colaboradores y representantes institucionales.

Durante su intervención, Rodríguez resaltó que la soberanía nacional no solo se preserva a través de la memoria histórica, sino mediante instituciones sólidas, planificación responsable y decisiones orientadas al fortalecimiento de la independencia energética.

Indicó que el desarrollo de infraestructuras modernas de transmisión eléctrica es un pilar fundamental para garantizar estabilidad, crecimiento económico y bienestar social en toda la República Dominicana.

El ejecutivo subrayó que la ETED juega un rol estratégico como facilitadora de la transición energética, permitiendo la integración segura de fuentes renovables y nuevas tecnologías al sistema eléctrico nacional.

Asimismo, explicó que la expansión de redes de transmisión y fibra óptica contribuye a reducir brechas regionales, llevando desarrollo a comunidades históricamente rezagadas.

Rodríguez afirmó que cada proyecto ejecutado por la empresa responde a criterios técnicos rigurosos y a una visión de largo plazo enfocada en la seguridad energética y la transformación digital del país.

En ese sentido, destacó que la planificación institucional se alinea con los objetivos del Plan Energético Nacional, impulsando una matriz más limpia, eficiente y resiliente.

El acto también sirvió para reforzar valores de ética pública, responsabilidad institucional y servicio al interés nacional como pilares de la gestión de la ETED.

Posteriormente, se realizó la ofrenda floral en honor a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, símbolos de la lucha por la soberanía dominicana.

El homenaje resaltó la conexión entre el legado histórico de independencia y los esfuerzos actuales por fortalecer la autonomía energética y tecnológica del Estado.

Funcionarios presentes valoraron la importancia de que las instituciones públicas mantengan viva la memoria patria, al tiempo que trabajan por el progreso sostenible del país.

La ETED reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura moderna que garantice un servicio de transmisión confiable y preparado para los desafíos del futuro.

Con estas acciones, la empresa consolida su rol como eje estratégico del desarrollo nacional, contribuyendo a una República Dominicana más competitiva, soberana y tecnológicamente avanzada.

La conmemoración concluyó con un llamado a seguir construyendo un país sustentado en valores históricos, planificación responsable y visión de modernidad al servicio de toda la ciudadanía.

#eljacaguero #ETED #MesDeLaPatria #TransiciónEnergética #SoberaníaNacional #InfraestructuraEléctrica #DesarrolloDigital #PlanEnergético #InstitucionesFuertes #ModernizaciónRD