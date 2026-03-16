ETED impulsa proyectos de baterías para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico

Sector energético analiza inversiones privadas en almacenamiento de energía para reforzar el SENI

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana convocó a agentes del sector energético a una sesión informativa para explorar el interés del sector privado en el desarrollo de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), una tecnología clave para fortalecer la resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

La actividad formó parte de la estrategia institucional orientada a mejorar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico dominicano, incentivando la inversión privada en infraestructuras que permitan enfrentar los retos de la transición energética.

La reunión estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo de ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, quien destacó la importancia de integrar nuevas tecnologías de almacenamiento para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico.

En el encuentro también participaron el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero, en representación del ministro de Energía y Minas Joel Santos, así como representantes de la Comisión Nacional de Energía y ejecutivos de la alta gerencia de ETED.

La iniciativa busca promover la inversión privada en tecnología BESS, con el propósito de reducir el vertimiento de energía renovable, aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y aportar soluciones ante la creciente complejidad del SENI.

Entre los servicios estratégicos que se espera incorporar mediante esta tecnología se encuentran la respuesta rápida de frecuencia (Fast Frequency Response), regulación de frecuencia, control de rampas de generación renovable y soporte para esquemas de “Black Start” o arranque en negro.

El proyecto contempla un dimensionamiento preliminar de hasta 600 megavatios de capacidad, con una duración aproximada de dos horas, bajo un modelo modular y escalable que permita adaptarse a la evolución futura del sistema eléctrico nacional.

Para su implementación, ETED analiza un esquema de financiamiento bajo el modelo BESS-as-a-Service, que permitiría a empresas privadas participar en la construcción y operación de estas infraestructuras, reconociendo la inversión como parte del sistema de transmisión.

La sesión informativa se realizó el 2 de marzo de 2026 en el Hotel JW Marriott de Santo Domingo, con la participación de más de 40 representantes del sector energético privado interesados en explorar oportunidades de inversión en esta área.

Con esta iniciativa, ETED reafirma su compromiso de mantener un diálogo abierto con los actores del sector eléctrico y de impulsar proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la calidad y estabilidad del servicio energético en la República Dominicana.

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