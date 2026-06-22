ETED ejecutará trabajos para reforzar el sistema eléctrico en comunidades del Nordeste

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este lunes 22 y martes 23 de junio llevará a cabo una serie de trabajos programados en líneas de transmisión de 69 kilovoltios (kV) en la región Nordeste, como parte de su plan de fortalecimiento y modernización de la red eléctrica nacional.

La institución explicó que el lunes, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, realizará la apertura de la línea de transmisión 69 kV La Vega–San Francisco de Macorís, con el objetivo de facilitar trabajos de la empresa Petromóvil. Durante ese período, Edenorte también aprovechará la intervención para desarrollar labores de mantenimiento en la zona.

Como resultado de estas acciones, se producirán interrupciones temporales del servicio eléctrico en las comunidades de Colón, La Guama, Mirabel, Residencial Neftalí III y Platanarito, en la provincia Duarte. Asimismo, se verán impactadas las operaciones de las empresas Fondo Gamundi y el Acueducto Hermanas Mirabal.

Para el martes 23 de junio, en el mismo horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, las brigadas de la ETED efectuarán el reemplazo de una estructura deteriorada en la línea de transmisión 69 kV Pimentel–Abanico, con el propósito de reforzar las condiciones operativas del sistema y garantizar una mayor confiabilidad del servicio.

Las labores programadas afectarán temporalmente el suministro eléctrico en las comunidades de El Abanico de Catamey, Barrio David, Buenos Aires, Villar María, Barrio Lindo, Los Palos, San Rafael, La Lometa, Pontón, El Manguito, Los Naranjos, La Berraza, La Jagua, María Fernández, La Culata, La Chancleta y El Sitio, todas ubicadas en la provincia Duarte.

La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos ante las interrupciones programadas y reiteró que estos trabajos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la estabilidad, seguridad y eficiencia del sistema de transmisión eléctrica nacional, contribuyendo además al avance de la transición energética y digital de la República Dominicana.