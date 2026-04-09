ETED ejecutará trabajos eléctricos en varias zonas del país este jueves

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 9 de abril realizará trabajos programados de mantenimiento en importantes líneas de transmisión de 69 kV, como parte de su plan de mejora del sistema eléctrico nacional.

Las labores incluyen mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras, acciones que buscan garantizar mayor estabilidad, eficiencia y seguridad en el suministro de energía en todo el país.

En la línea de transmisión 69 kV Haina – Puerto de Haina, los trabajos se ejecutarán en horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, afectando temporalmente el servicio eléctrico en las comunidades de Haina Oriental y Manresa, en el Distrito Nacional.

Asimismo, durante ese período también se verán impactadas importantes empresas ubicadas en la zona, entre ellas Haina International Terminals y Puerto de Haina, debido a la intervención técnica en la red.

De igual forma, en la línea 69 kV Navarrete – Zona Franca Esperanza, se estarán realizando labores similares entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, incluyendo mantenimiento preventivo y sustitución de estructuras.

Estas acciones provocarán interrupciones en comunidades de la provincia Valverde, como Buenos Aires, Los Huérfanos, Barrio Duarte, Villa Muñoz, El Puente, El Rincón y de manera parcial en Pueblo Esperanza.

También se verán afectadas empresas de la zona, incluyendo la Zona Franca de Esperanza, Portela Pasta Linda y el área de Cruce de Esperanza.

La ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía y del sector empresarial, destacando que estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad del servicio eléctrico y avanzar hacia una infraestructura energética más moderna y confiable en la República Dominicana.