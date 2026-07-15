ETED ejecutará tercera fase de reconducción eléctrica en Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 18 de julio desarrollará la tercera etapa de los trabajos de reconducción de la línea de transmisión de 69 kV Puerto Plata I–Puerto Plata II, una obra que busca aumentar la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico en la provincia.

La institución indicó que el proyecto, programado para ejecutarse en cuatro jornadas consecutivas de trabajo durante los sábados de julio, ya completó las labores de los días 4 y 11, alcanzando un 95 % de avance en estructuras y apoyos, mientras que la reconducción de la línea registra un 35 % de ejecución.

Durante esta tercera fase, las brigadas técnicas intervendrán el tramo comprendido entre la avenida Manolo Tavárez Justo, desde la intersección con la avenida Penetración Portuaria hasta la calle Los Rieles, en la entrada de la Subestación Puerto Plata II, en el sector San Marcos, en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La ETED explicó que la reconducción consiste en reemplazar los conductores actuales por otros de mayor capacidad, lo que permitirá transportar más energía, incrementar la confiabilidad de la red y preparar la infraestructura para responder al crecimiento de la demanda eléctrica en la provincia.

Como parte de los trabajos, será necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en comunidades como Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanizaciones Florida, Arcoíris y Gregorio Luperón. Además, se realizará un mantenimiento mayor en la barra de la subestación Puerto Plata II, que afectará el suministro en Cofresí, Sosúa, San Marcos, Imbert, San Felipe, Maimón, El Cupey, Alto de Chavón, Barrio Haití, La Colorada, Los Gregorios y Los Domínguez.

La empresa destacó que esta obra forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las redes de transmisión y distribución eléctrica, con el objetivo de respaldar el desarrollo económico, turístico, comercial y portuario de Puerto Plata mediante un sistema energético más robusto y eficiente.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que estas intervenciones responden al compromiso de la institución de modernizar la infraestructura de transmisión eléctrica del país, incrementando la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y garantizando una red preparada para atender el crecimiento sostenido de la demanda nacional.