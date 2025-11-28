ETED ejecutará mantenimiento este sábado para reforzar la infraestructura eléctrica en Haina

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que realizará labores de mantenimiento programado este sábado 29 de noviembre en la línea de transmisión 69 kV Haina – Puerto de Haina.

Los trabajos consistirán en la sustitución de estructuras en mal estado, acción que forma parte de su plan de mantenimiento preventivo para fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional.

Las labores están programadas para ejecutarse en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, periodo dentro del cual será necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en áreas específicas de la terminal portuaria.

Como consecuencia directa de esta intervención, se verá afectado el suministro en Haina International Terminal y puerto de Haina, donde se pide comprensión y previsión ante el proceso técnico.

La institución aclaró que no están contemplados cortes del servicio eléctrico en zonas residenciales o urbanas externas a estas instalaciones portuarias.

ETED enfatizó que la sustitución de estructuras es fundamental para garantizar la estabilidad operativa de la línea y minimizar riesgos que puedan comprometer la continuidad del servicio a futuro.

Este tipo de mantenimiento programado permite prevenir situaciones de emergencia y asegurar que la infraestructura cumpla con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos.

La empresa aseguró que todo el proceso se realizará bajo protocolos estrictos de seguridad industrial, procurando la protección de su personal técnico y la integridad de la infraestructura.

Asimismo, destacó que se trabaja de manera coordinada con las entidades operativas del sector eléctrico para que la intervención se ejecute con eficiencia y dentro del tiempo previsto.

La empresa reiteró que su misión es ofrecer un servicio robusto y confiable, respaldado por una infraestructura moderna y en constante actualización.

ETED reafirmó su compromiso con la calidad del suministro energético, indicando que cada mantenimiento responde al objetivo de fortalecer el sistema de transmisión en beneficio de los usuarios.

De igual manera, agradeció la comprensión de las instituciones afectadas durante la ejecución de los trabajos y reiteró que se efectuarán los esfuerzos necesarios para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La entidad invitó a mantenerse atentos a sus canales oficiales para futuras actualizaciones relacionadas con mantenimiento o novedades en la red de transmisión.

Con estas acciones, ETED continúa avanzando en su plan estratégico para consolidar un sistema eléctrico más seguro, eficiente y preparado para la demanda del país.