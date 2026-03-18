ETED ejecutará mantenimiento en subestación de Puerto Plata este miércoles

Bartolo García

Puerto Plata.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este miércoles 18 de marzo realizará labores de mantenimiento preventivo en la subestación 69 kV Puerto Plata II – Barra, con el propósito de mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde e incluyen el reemplazo de aisladores, como parte de las acciones técnicas programadas para garantizar un sistema más seguro y eficiente.

Debido a estas labores, el servicio eléctrico se verá afectado de manera parcial en las comunidades de Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, así como en el municipio de Navarrete, en la provincia Santiago.

La ETED explicó que estas intervenciones son fundamentales para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, reduciendo riesgos y mejorando el desempeño de la infraestructura energética.

Asimismo, destacó que estos trabajos forman parte de su compromiso con la modernización del sistema eléctrico, en el marco de la transición energética y digital que impulsa la República Dominicana.

La institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y las empresas en las zonas afectadas, reiterando que estas acciones buscan garantizar un servicio eléctrico más seguro, estable y eficiente para todos.

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