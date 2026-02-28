ETED ejecutará jornada de mantenimiento en línea 138 kV Villa Duarte – Hainamosa

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que este fin de semana llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión 138 kV Villa Duarte – Hainamosa, como parte de su plan continuo de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

La institución informó que los trabajos se desarrollarán este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, bajo la coordinación del personal técnico del área de Mantenimiento de Redes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada del sábado se realizará sin afectar el suministro de energía eléctrica, por lo que los usuarios no experimentarán interrupciones en el servicio.

La ETED explicó que estas labores forman parte de un programa de mantenimiento preventivo orientado a preservar la seguridad operativa de las líneas de transmisión y reducir posibles fallas futuras.

Para el domingo 1 de marzo, las autoridades indicaron que las maniobras técnicas podrían generar un impacto temporal en el tránsito vehicular en la avenida San Isidro.

Específicamente, se prevé afectación en la intersección con la avenida Charles de Gaulle y en las inmediaciones del Coral Mall, debido a los movimientos de equipos y personal especializado en la zona.

La empresa señaló que estas acciones requerirán coordinación logística en el área intervenida, con el fin de garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la de los conductores.

En ese sentido, la ETED exhortó a los ciudadanos a tomar previsiones y utilizar rutas alternas si fuera necesario durante el horario establecido para los trabajos.

La entidad reiteró que el objetivo principal de estas intervenciones es mantener en óptimas condiciones la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

Asimismo, destacó que el mantenimiento preventivo contribuye a fortalecer la confiabilidad del sistema y a prevenir averías que puedan afectar el suministro en el futuro.

La empresa recordó que la línea 138 kV Villa Duarte – Hainamosa es una infraestructura estratégica para la estabilidad energética de esa zona del Gran Santo Domingo.

Por ello, subrayó que las labores técnicas son esenciales para garantizar un servicio más seguro, estable y eficiente para la población.

Finalmente, la ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía y de los conductores que transitan por las vías señaladas, asegurando que continuará ejecutando acciones orientadas a robustecer el sistema eléctrico nacional.