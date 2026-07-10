ETED continuará este sábado reconducción de línea de 69 kV en Puerto Plata

Puerto Plata. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 11 de julio, en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, continuará con la segunda etapa de los trabajos de reconducción de la línea de transmisión de 69 kV Puerto Plata – Puerto Plata II, como parte del proyecto de modernización que ejecuta para fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia.

Estas labores forman parte del cronograma anunciado previamente, el cual contempla su ejecución durante cuatro sábados consecutivos, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte de energía, fortalecer la confiabilidad del sistema de transmisión y responder al crecimiento de la demanda eléctrica en la zona.

Para la realización de estos trabajos será necesario intervenir el servicio eléctrico en las siguientes comunidades: el pueblo de Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, urbanización Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanización Florida, urbanización Arcoíris y urbanización Gregorio Luperón, pertenecientes a la provincia de Puerto Plata.

La ETED agradece la comprensión de la ciudadanía mientras desarrolla estos trabajos, destinados a fortalecer la confiabilidad del sistema de transmisión, prevenir averías futuras y ofrecer un servicio eléctrico más eficiente. Como responsable del transporte de energía en alta tensión y de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la institución reafirma su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.