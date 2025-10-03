ETED conectará parque solar de 40 MW durante mantenimiento en subestación de Azua

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 4 de octubre realizará un mantenimiento programado en la subestación 138 kV-KM 15 de Azua, con el fin de ejecutar la interconexión del Parque Generación Electro-Solar, propiedad de la empresa Levitals Grupo.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, tiempo durante el cual se verán afectadas parcialmente varias comunidades de la región sur.

Entre las localidades impactadas figuran Baní, Azua, Cruce de Ocoa, San Juan y Quita Coraza, que podrían experimentar interrupciones temporales en el servicio eléctrico mientras se ejecutan las maniobras técnicas.

De acuerdo con la ETED, esta intervención forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica en la zona sur del país, con miras a garantizar una mayor estabilidad, confiabilidad y seguridad en la entrega de energía.

El proyecto contempla la integración de 40 MW de energía solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que representa un paso importante en la transición hacia un modelo energético más sostenible y diversificado.

La empresa explicó que el Parque Generación Electro-Solar de Levitals Grupo contribuirá a diversificar la matriz energética nacional y a incrementar la participación de fuentes limpias en el sistema interconectado.

“Con este mantenimiento no solo reforzamos la capacidad de transmisión en la región sur, sino que también damos cabida a nuevos proyectos renovables que apoyan los compromisos ambientales y de sostenibilidad del país”, indicó la institución a través de un comunicado.

La ETED precisó que estos trabajos forman parte de un cronograma de mantenimientos programados que buscan anticipar posibles fallas, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar la seguridad operativa del sistema.

Al mismo tiempo, reiteró que las afectaciones en el suministro eléctrico serán parciales y temporales, y que el servicio será restablecido con normalidad una vez concluyan las labores técnicas.

La institución aprovechó la ocasión para pedir disculpas a los usuarios de las comunidades impactadas y agradecer su comprensión ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos.

La empresa también reafirmó su compromiso de seguir trabajando para ofrecer un servicio eléctrico de calidad, eficiente y confiable, que acompañe el desarrollo económico y social del país.

Este tipo de iniciativas, añadió la ETED, permiten que la República Dominicana avance en el cumplimiento de los objetivos de transición energética, impulsando la generación limpia y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Finalmente, la entidad subrayó que cada proyecto de interconexión de energías renovables refuerza la meta de lograr un sistema eléctrico moderno, resiliente y en armonía con el medioambiente, garantizando beneficios a largo plazo para toda la ciudadanía.

