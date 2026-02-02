ETED anuncia trabajos programados para fortalecer el sistema eléctrico del Distrito Nacional

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 3 de febrero de 2026 realizará aperturas programadas en instalaciones del sistema de transmisión eléctrica, como parte de labores de mantenimiento y mejora del servicio.

Las intervenciones tienen como objetivo brindar facilidades operativas al personal de EDESUR para la sustitución del transformador de distribución T02 Matadero 138/12.5 kV, una acción clave para la confiabilidad del suministro.

De acuerdo con el cronograma establecido, la ETED dará apertura a la subestación Matadero, sección B de la barra 138 kV, en dos bloques horarios: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Asimismo, se realizará la apertura de la línea de transmisión 138 kV Matadero–UASD, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., para permitir la ejecución segura de los trabajos programados.

Estas acciones se desarrollan en coordinación interinstitucional, a fin de optimizar los tiempos de intervención y reducir al mínimo el impacto en los usuarios del sistema eléctrico.

Como resultado de los trabajos, se verá afectado temporalmente el servicio eléctrico en las comunidades El Cacique, Honduras, El Portal, Atala, 30 de Mayo, Costa Brava, Rocamar, Matahambre y La Paz.

Las zonas impactadas pertenecen al Distrito Nacional, donde se aplicarán las interrupciones conforme a los horarios anunciados.

De manera parcial, también se registrarán interrupciones en tramos de la avenida Independencia, debido a la configuración de la red durante las aperturas.

Entre las empresas que podrían experimentar afectaciones parciales se encuentran METALDOM, Cervecería Nacional Dominicana y BEPENSA, según precisó la ETED.

La empresa explicó que el alcance de las interrupciones estará estrictamente vinculado a la ventana de trabajo definida para garantizar seguridad y eficiencia en la sustitución del transformador.

ETED subrayó que estas labores son esenciales para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y elevar la calidad del servicio a mediano y largo plazo.

Durante las intervenciones se aplicarán protocolos técnicos y de seguridad para proteger al personal operativo y a las instalaciones del sistema de transmisión.

La empresa exhortó a los usuarios en las zonas impactadas a tomar las previsiones necesarias y planificar sus actividades durante los horarios de trabajo.

Asimismo, agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan generarse como resultado de estas labores.

Finalmente, ETED reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional y con la prestación de un servicio más confiable y eficiente para todos los usuarios.