ETED anuncia mantenimientos programados para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que ejecutará un amplio programa de mantenimiento preventivo y sustitución de estructuras entre el 8 y el 10 de julio, con el objetivo de fortalecer la red nacional de transmisión y garantizar un servicio eléctrico más seguro, estable y eficiente.

El miércoles 8 de julio, en horario de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche, las brigadas trabajarán en la línea de 69 kV Hatillo–Pimentel, donde realizarán mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras deterioradas. Como consecuencia, el servicio eléctrico será suspendido temporalmente en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Para el jueves 9 de julio, de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, la ETED sustituirá estructuras en la línea 69 kV Pimentel–Abanico, lo que provocará interrupciones temporales del servicio en comunidades de la provincia Duarte, entre ellas El Abanico de Catamey, Villa María, Los Palos, San Rafael, La Lometa, Pontón, El Manguito, Los Naranjos, La Jagua, María Fernández, La Culata, La Chancleta y El Sitio.

El viernes 10 de julio se desarrollarán trabajos en dos puntos del sistema. En la línea 69 kV San Juan–San Juan 2, entre 3:00 y 7:00 de la tarde, se reemplazarán estructuras deterioradas, afectando de forma temporal el suministro eléctrico en diversas comunidades de San Juan de la Maguana, incluyendo Pueblo de San Juan, Sabaneta, Punta Caña, La Jagua, Palo Quemao, La Garita, Guayabal, La Meseta, El Cajuil, Los Ríos, La Higuera, Acto del Padre y El Hatico.

Ese mismo día, de 6:00 a 10:00 de la mañana, se realizarán labores de mantenimiento preventivo en la subestación 69 kV Bayona, en Santo Domingo Oeste, lo que impactará sectores como Bayona, San Miguel, Bella Colina, Riviera de Haina, Villa Nazaret, Brisa Tropical y Arroyo Bonito, además de empresas como CAASD I, CAASD II, Kinnox, CND Hato Nuevo, Productos Diversos y DISDO.

La ETED agradeció la comprensión de la población por las interrupciones temporales que puedan generar estas labores y reiteró que las intervenciones forman parte de su compromiso de fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, mejorar la confiabilidad del servicio y continuar impulsando un sistema de transmisión más moderno, seguro y eficiente en beneficio de todos los dominicanos.