ETED anuncia mantenimientos programados para fortalecer la red de transmisión eléctrica del país

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que del 1 al 3 de julio de 2026 ejecutará una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y adecuaciones en líneas y subestaciones del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como parte de su plan para fortalecer la confiabilidad del servicio, reducir el riesgo de averías y garantizar una red de transmisión más segura y eficiente.

La institución explicó que el miércoles 1 de julio, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, realizará labores de mantenimiento y sustitución de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Bonao 2–La Vega, lo que provocará interrupciones temporales del servicio en comunidades de la provincia Monseñor Nouel, además del Hospital Juan Bosch, la Industria Dominicana de Alimentos (INDAL), Fantino, Incarna y la Central Hidroeléctrica Rincón.

Para el jueves 2 de julio, la ETED desarrollará dos jornadas simultáneas. La primera se llevará a cabo en la subestación 69 kV Dajao–Monte Plata Solar, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, afectando varios sectores de Monte Plata. La segunda consistirá en el reemplazo de estructuras en la línea 69 kV Canabacoa–La Vega Generadora, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, impactando comunidades de la provincia Espaillat y la Zona Franca Industrial de La Vega.

Mientras, el viernes 3 de julio, la empresa realizará el montaje de una torre para la futura interconexión de la subestación Cabo Rojo en la línea 138 kV Km 15 de Azua–Los Cocos L2, lo que ocasionará interrupciones del servicio en la provincia Pedernales. Ese mismo día también sustituirá una estructura deteriorada en la línea 69 kV Boca Chica–San Pedro de Macorís (Cementos), afectando comunidades de San Pedro de Macorís, así como las operaciones de la Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

La ETED explicó que estas labores forman parte de su estrategia para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de transmisión eléctrica, garantizando un sistema más robusto y preparado para responder a las necesidades del país, al tiempo que impulsa la transición energética y digital de la República Dominicana.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes temporales que puedan generar estos trabajos y reiteró que su misión es fortalecer la confiabilidad del SENI, prevenir fallas futuras y ofrecer un servicio eléctrico más eficiente y seguro para todos los dominicanos.