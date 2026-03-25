ETED anuncia mantenimientos eléctricos programados en regiones Este y Norte

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 26 de marzo realizará trabajos de mantenimiento preventivo en líneas y subestaciones de las zonas Este y Norte del país, como parte de sus acciones para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

La institución detalló que intervendrá la línea de transmisión de 69 kV La Vega–Constanza, en horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., lo que provocará interrupciones del servicio en comunidades como Jarabacoa, Paso Bajito, El Río, Tireo y Constanza.

Asimismo, se ejecutarán labores en la subestación de 138 kV Montecristi–Barra, entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., afectando el suministro eléctrico en la provincia de Montecristi, incluyendo la empresa Hispaniola Fresh Fruit Company.

De igual manera, ETED realizará mantenimiento en la subestación 69 kV Timbeque I–Villa Duarte, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., impactando a la empresa Molinos del Ozama, sin afectar zonas residenciales.

La entidad explicó que estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad, seguridad y estabilidad del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

Además, resaltó que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para modernizar la infraestructura energética y avanzar hacia una transición energética más eficiente y digital.

Finalmente, ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar desarrollando mejoras en el sistema eléctrico para beneficio de la población.