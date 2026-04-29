ETED anuncia mantenimiento programado en Santiago para fortalecer estabilidad del servicio eléctrico

Bartolo García

Santiago.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este viernes 30 de abril realizará labores de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras deterioradas en la línea de transmisión de 69 kV CZFI Santiago–SAJOMA, como parte de su compromiso con un servicio eléctrico más confiable y eficiente.

La institución explicó que los trabajos se desarrollarán en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, período durante el cual será necesario interrumpir temporalmente el suministro eléctrico en varias comunidades de la provincia de Santiago para garantizar la seguridad y correcta ejecución de las labores.

Entre los sectores impactados figuran Sajoma, Herradura, Barrio Los Billeteros, Las Aromas, Barrio Nuevo, El Flumen, Hato del Yaque, Villa Rosa, Cerro del Yaque, Villa Progreso, Los Guandules, Las Colinas y Los Girasoles, además de importantes empresas de la zona.

También se verán afectadas compañías como Envases Antillanos, Ferretería Ochoa en Las Charcas, Artículos de Piel Los Favoritos, Acero Cibao, Pimco y Baltimore Dominicana, las cuales forman parte del circuito intervenido durante este proceso de mantenimiento.

La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y clientes impactados, señalando que estas acciones son necesarias para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional, prevenir fallas mayores y garantizar una red más segura y moderna.

La empresa reiteró que continúa trabajando para consolidarse como un actor clave en la transición energética y digital del país, apostando por infraestructuras más eficientes y preparadas para responder a las demandas futuras del servicio eléctrico nacional.