ETED anuncia mantenimiento programado en la subestación Metropolitano

Trabajos solicitados por EDESUR se realizarán este martes 23 para fortalecer la infraestructura eléctrica

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó a la ciudadanía que este martes 23 de diciembre se llevarán a cabo trabajos programados en la subestación Metropolitano, a solicitud de EDESUR Dominicana, como parte de un plan de mejoras en la infraestructura eléctrica.

Las labores se desarrollarán en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, e incluirán la desenergización temporal de la barra de 138 kilovoltios, acción necesaria para facilitar trabajos de repotenciación en dicha subestación.

De acuerdo con la ETED, estas intervenciones forman parte de los esfuerzos orientados a optimizar la capacidad operativa y la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona metropolitana.

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa explicó que se aplicarán medidas operativas especiales con el objetivo de preservar la continuidad y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Entre estas medidas se contempla la interconexión temporal de las líneas de transmisión de 138 kV Paraíso–Metropolitano y Metropolitano–CNP, lo que permitirá mantener la estabilidad del sistema mientras se realizan las labores técnicas.

La ETED precisó que estas acciones están diseñadas para reducir al mínimo cualquier riesgo operativo y asegurar un manejo eficiente de la red de transmisión durante el período de intervención.

Como parte del proceso, será necesario instalar de manera temporal estructuras adicionales en postes de madera ubicados en las inmediaciones de la subestación Metropolitano.

Estos trabajos de instalación comenzaron desde este lunes 22 de diciembre y se concentran específicamente en el área de la acera frontal de la subestación, como parte de la logística requerida para la ejecución de las mejoras.

La empresa indicó que todas las labores se realizan cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de infraestructuras críticas.

Asimismo, los trabajos se desarrollan en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, a fin de garantizar el orden, la seguridad vial y la protección de los transeúntes en el área intervenida.

La ETED aseguró que se han tomado previsiones para minimizar cualquier impacto a la comunidad y a los usuarios del servicio eléctrico durante el tiempo que duren los trabajos.

La entidad reiteró que estas intervenciones son necesarias para fortalecer el sistema de transmisión eléctrica y responder de manera eficiente al crecimiento de la demanda energética.

En ese sentido, destacó que la repotenciación de la subestación Metropolitano contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el área de influencia.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan surgir como resultado de estos trabajos programados.

Finalmente, la ETED reafirmó su compromiso con la seguridad, la confiabilidad y la calidad del servicio eléctrico, señalando que continuará ejecutando acciones preventivas y de mejora para robustecer el sistema de transmisión eléctrica del país.