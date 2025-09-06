ETED anuncia mantenimiento en líneas de transmisión este sábado

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 6 de septiembre llevará a cabo una jornada de mantenimiento preventivo en dos importantes instalaciones del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, los trabajos se realizarán en el campo de línea de la subestación a 138 kV Cruce de Cabral II – Barahona Carbón L1, así como en la línea de transmisión a 69 kV Villa Duarte – Invivienda.

Las labores de mantenimiento están programadas en horarios diferenciados: de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el caso de Barahona, y de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la línea Villa Duarte – Invivienda.

Según explicó la ETED, este tipo de intervenciones forman parte de su plan de prevención y actualización periódica, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar fallas que puedan impactar a gran escala.

La empresa precisó que los trabajos no afectarán de manera directa a comunidades residenciales, pero sí se interrumpirá el servicio en varias empresas que dependen de las líneas intervenidas.

Entre las compañías que verán interrumpido el suministro durante el proceso figuran: Central Generadora Barahona Carbón, Grupo Ramos Charles, Hielo Nacional, Colchonería La Nacional, Gomas y Plásticos y la Zona Franca San Isidro.

La ETED pidió comprensión a los clientes corporativos y explicó que las interrupciones son temporales y necesarias para fortalecer la seguridad y confiabilidad de las líneas de transmisión.

Asimismo, la institución recordó que este tipo de trabajos forman parte de un calendario previamente planificado, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura eléctrica y reducir riesgos de averías inesperadas.

La empresa reiteró su compromiso de ofrecer un servicio eléctrico de calidad y de responder a la creciente demanda de energía en las diferentes regiones del país.

De igual forma, resaltó que estas labores contribuyen a la eficiencia energética y a la reducción de pérdidas técnicas, factores claves para el buen funcionamiento del sistema eléctrico interconectado nacional.

La ETED señaló que todos los protocolos de seguridad están garantizados durante las operaciones y que los equipos técnicos trabajan bajo los más altos estándares de calidad.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes que puedan causar estos mantenimientos y agradecemos la comprensión de los ciudadanos y de las empresas afectadas”, expresó la institución en su comunicado oficial.

Con estos trabajos, la ETED reafirma su misión de fortalecer la infraestructura eléctrica del país y de garantizar un sistema moderno, seguro y confiable para todos los dominicanos.

