Coraasan refuerza educación ambiental en escuelas con jornadas sobre uso responsable del agua

Bartolo García

Santiago.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) continúa fortaleciendo su programa de educación ambiental con jornadas de concienciación en centros educativos, promoviendo el uso responsable del agua y la protección del medio ambiente.

En esta ocasión, a través del departamento Cultura del Agua de la Dirección de Gestión Social, la institución realizó una charla en el Politécnico María Luisa Crisóstomo, ubicado en Los Rieles de Gurabo, dirigida a estudiantes de cuarto y quinto grado del técnico en Salud Ambiental.

El director general de CORAASAN, ingeniero Andrés Cueto, encabezó la actividad con la ponencia “El Agua como Fuente de Vida”, donde explicó la importancia del recurso hídrico y los procesos que atraviesa antes de llegar a los hogares, resaltando que pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en su conservación.

Durante su intervención, Cueto motivó a los estudiantes a asumir la disciplina como un valor fundamental para alcanzar sus metas, destacando que el compromiso individual también contribuye a la protección del entorno y al desarrollo sostenible.

El funcionario aprovechó su visita para recorrer los stands de la Feria de Emprendimiento del centro educativo, donde valoró la creatividad, innovación y talento de los jóvenes, calificando la iniciativa como una muestra del potencial de la nueva generación.

Asimismo, exhortó a los estudiantes a seguir el ejemplo de figuras históricas que han dejado huella gracias a la disciplina, al tiempo que les instó a escuchar y valorar las orientaciones de sus padres y maestros.

De su lado, el director del politécnico, Emilio Ulloa, agradeció la visita y destacó la importancia de este tipo de actividades, invitando a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos en la charla y a continuar formándose con responsabilidad y compromiso.