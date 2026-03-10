ETED anuncia mantenimiento en línea eléctrica entre Azua y Ocoa este martes

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que este martes 10 de marzo realizará trabajos programados de mantenimiento en la línea de transmisión 69 kV Km. 15 de Azua – Cruce de Ocoa, como parte del fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

Según la institución, las labores consistirán en el cambio y modificación de estructuras dentro de la red de transmisión eléctrica, acciones que forman parte del programa permanente de mantenimiento preventivo.

Los trabajos se ejecutarán en horario de 10:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, período durante el cual podrían registrarse interrupciones temporales del servicio eléctrico en algunas zonas.

Entre las comunidades que podrían verse afectadas figuran Cruce de Ocoa, Centro del Pueblo de Azua de Compostela, Peralta, Camboya, La Bombita, Pueblo Abajo, Paraíso, Sávica, Mejoramiento Social, Alto Las Flores, Las Charcas, Estebanía, Hatillo, Las Clavellinas, Pueblo Viejo y Los Tramojos, entre otras.

Estas localidades pertenecen a las provincias Azua y San José de Ocoa.

La ETED también señaló que los trabajos impactarán de manera transitoria a algunas empresas de la zona, entre ellas Productos Linda y Cementera ABCO (Cementos Santo Domingo).

La institución explicó que estas intervenciones buscan garantizar mayor estabilidad, confiabilidad y eficiencia en el sistema de transmisión eléctrica del país.

Finalmente, la ETED reiteró que estas labores forman parte de sus esfuerzos continuos para mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura energética nacional.

