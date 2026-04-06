ETED anuncia interrupciones eléctricas por mantenimiento en subestación de San Pedro de Macorís

Bartolo García

SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 7 de abril realizará labores de mantenimiento preventivo en la subestación 69 kV SPM – ZF SPM Chentec.

Los trabajos se llevarán a cabo en el campo de línea de la subestación en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, como parte del plan de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

Debido a estas labores, el servicio eléctrico será interrumpido temporalmente en las comunidades de Cayacoa y Guavaberry, ubicadas en la provincia de San Pedro de Macorís.

Asimismo, varias empresas de la zona se verán afectadas, entre ellas la Zona Franca de San Pedro de Macorís, Coastal Petroleum Dominicana y la Universidad Central del Este.

También sufrirán interrupciones la Zona Franca San Pedro AES, la Zona Franca San Pedro Chentec y los servicios de la estación Sultana del Este.

La ETED explicó que estos trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en la región.

La institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y del sector empresarial, reiterando su compromiso con la mejora continua del sistema energético nacional.