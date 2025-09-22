ETED abrirá línea 69 kV para apoyar mantenimiento eléctrico en la zona Norte

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que este martes 23 de septiembre procederá a la apertura de la línea 69 kV Playa Dorada-Sosúa II, como parte de un plan de apoyo a los trabajos de mantenimiento que realiza la compañía ELECNOR.

Los trabajos se desarrollarán en la línea 138 kV Playa Dorada-Gaspar Hernández-Río San Juan, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Durante este período, se prevé que el servicio eléctrico se vea afectado de manera transitoria en diversas comunidades y sectores de la provincia Puerto Plata.

Las zonas donde se registrarán interrupciones incluyen los municipios de Sosúa, Cabarete y Sabaneta de Yásica, áreas con alta concentración turística y comercial en la costa Norte del país.

De igual forma, se verán impactadas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, así como el acueducto de Sosúa, lo que podría alterar temporalmente el suministro de agua en esa localidad.

La ETED explicó que la medida es necesaria para garantizar la continuidad de los trabajos de mantenimiento de ELECNOR, orientados a reforzar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico en toda la región Norte.

La empresa estatal destacó que este tipo de labores se enmarca en un calendario de mantenimiento preventivo diseñado para minimizar riesgos y garantizar un servicio más seguro y eficiente.

En su comunicado oficial, la institución pidió disculpas a los usuarios de las zonas afectadas y reiteró su compromiso con la mejora continua de la infraestructura de transmisión eléctrica.

Asimismo, la ETED apeló a la comprensión de los ciudadanos y empresas que podrían experimentar incomodidades durante las seis horas de trabajo programado.

La compañía resaltó que la coordinación con ELECNOR forma parte de una estrategia conjunta con empresas contratistas que cuentan con la experiencia y capacidad técnica para dar soporte al sistema energético dominicano.

Las labores de mantenimiento buscan asegurar que las líneas de transmisión puedan operar bajo condiciones óptimas, reduciendo riesgos de fallas mayores en el futuro cercano.

Finalmente, la ETED reafirmó que continuará ejecutando planes de expansión y modernización en las redes de transmisión, con el objetivo de garantizar la estabilidad energética en las provincias del Norte y en todo el territorio nacional.

