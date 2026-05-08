Estudiantes del Puntacana International School fortalecen habilidades en robótica submarina

Punta Cana, La Altagracia – El Puntacana International School (PCIS) recibió recientemente la visita de estudiantes del club de robótica submarina de Stockbridge High School, en Michigan, Estados Unidos, quienes compartieron junto a los alumnos del Robotics Elective Club del PCIS una jornada de aprendizaje colaborativo enfocada en el desarrollo y prueba de robots submarinos.

Durante varios días, los estudiantes trabajaron de manera conjunta en el diseño, programación y prueba de prototipos de robótica acuática, poniendo en práctica conocimientos de ingeniería, programación, diseño, impresión 3D y resolución de problemas.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del PCIS en promover una educación innovadora, competitiva y orientada al futuro, donde la colaboración internacional y el aprendizaje experiencial permiten a los estudiantes desarrollar competencias clave para enfrentar los retos en el contexto actual. En particular, impulsando un enfoque académico que promueve experiencias de aprendizaje práctico en áreas STEAM (por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), fortaleciendo competencias técnicas y habilidades blandas como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la resiliencia y el liderazgo.

De acuerdo con Derek Douglas, especialista en Currículo e Instrucción del PCIS, este tipo de experiencias permite a los estudiantes asumir un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. “Los alumnos trabajan directamente en programación, diseño, ingeniería y construcción de soluciones tecnológicas, mientras aplican estos conocimientos a desafíos reales vinculados con su entorno”, explicó.

El proyecto también se desarrolló en estrecha colaboración con la Fundación Puntacana, cuyos programas de sostenibilidad y educación ambiental sirvieron como marco para la iniciativa. A través del Centro de Innovación Marino (CIM), los estudiantes trabajan para vincular el desarrollo de robótica submarina con la conservación marina, particularmente en iniciativas de monitoreo y restauración de arrecifes de coral en la región de Punta Cana.

“Para la Fundación es fundamental generar oportunidades para que los jóvenes apliquen la ciencia y la innovación en contextos reales”, señaló Jake Kheel, vicepresidente de Fundación Puntacana. “Este tipo de colaboración internacional permite intercambiar conocimientos y, al mismo tiempo, explorar cómo la tecnología puede apoyar la protección y restauración de los ecosistemas marinos”.

Para los estudiantes de Michigan, la experiencia representó un valioso intercambio cultural y académico, expresó Anya Harden, estudiante del Underwater Robotics Club at Stockbridge High School, destacando el entusiasmo y curiosidad de los estudiantes del PCIS por expandir el programa de robótica y continuar desarrollando proyectos de innovación tecnológica en los próximos años.