Estrella & Tupete celebra 22 años con obra que plasma su legado jurídico en la República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La reconocida firma Estrella & Tupete Abogados conmemoró su vigésimo segundo aniversario con la presentación de un libro que recoge su vasta experiencia en el ejercicio del Derecho.

La obra, titulada Reflexiones de la práctica legal dominicana: 22 años de edificación de conocimientos y consecución de éxitos, fue prologada por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

Guillermo Estrella Ramia, socio gerente y coautor

Durante el acto, Guillermo Estrella, presidente de la firma, resaltó la importancia de contar con un equipo cohesionado, comprometido y con un profundo sentido crítico. “Una cosa es tener una oficina llena de talento, y otra es tener un equipo unido, con la misión clara de aportar”, afirmó.

El abogado también agradeció a clientes, aliados y amigos, reconociendo el papel fundamental de cada uno en la historia de la firma. “Este libro es memoria de lo alcanzado y, al mismo tiempo, un impulso para las metas que nos proponemos en la siguiente etapa”, expresó.

La publicación reúne más de 600 páginas con artículos, ensayos y estudios elaborados por los miembros de la firma a lo largo de más de dos décadas, muchos de ellos publicados en medios especializados como la Revista Gaceta Judicial.

Entre los temas abordados figuran el derecho privado, el derecho público, los retos jurídicos de la posmodernidad, el concepto de orden público y el impacto de la pandemia de COVID-19 en la redefinición de las normas legales.

El libro incluye también textos inéditos, concebidos como un aporte académico sin fines de lucro que busca enriquecer el sistema legal dominicano y servir como referencia para profesionales y estudiantes del Derecho.

Durante su intervención, el doctor Subero Isa destacó que “el trabajo diario en el ejercicio del Derecho siempre deja espacio para compartir el conocimiento adquirido con los demás”.

Por su parte, Guillermo Estrella Ramia, socio gerente y coautor, afirmó que esta publicación representa “un paso más en la realización profesional del equipo, comprometido con un país más justo y con el fortalecimiento de la institucionalidad”.

Fundada en 2001 en Santiago de los Caballeros, la firma ha expandido su presencia con oficinas en Santo Domingo y Punta Cana, consolidándose como una de las principales casas legales del país.

Estrella & Tupete Abogados se distingue por su ética, excelencia y calidad de servicio, siendo la única firma en República Dominicana certificada bajo la norma ISO 9001:2015.

En el marco de su aniversario, la firma anunció también la apertura de su nueva sede en el World Trade Center Santo Domingo, un paso que simboliza su visión de crecimiento y modernización.

Con esta obra, la firma no solo celebra su trayectoria, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo jurídico, la formación académica y la construcción de un sistema de justicia más eficiente y equitativo para todos.

#EstrellayTupete #GuillermoEstrella #SuberoIsa #DerechoDominicano #Aniversario