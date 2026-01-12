Estos fueron los principales ganadores de los Globos de Oro

Estos fueron los principales ganadores de la 83.ª edición de los Globos de Oro, celebrada el domingo.

La gran triunfadora de la noche fue «Una batalla tras otra», que se llevó cuatro estatuillas, entre ellas mejor comedia y mejor dirección.

🎬 Cine

Mejor película dramática: Hamnet

Hamnet Mejor película musical o comedia: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor actor (drama): Wagner Moura, El agente secreto

Wagner Moura, El agente secreto Mejor actriz (drama): Jessie Buckley, Hamnet

Jessie Buckley, Hamnet Mejor actor (musical o comedia): Timothée Chalamet, Marty Supreme

Timothée Chalamet, Marty Supreme Mejor actriz (musical o comedia): Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You

Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Stellan Skarsgård, Valor sentimental Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Teyana Taylor, Una batalla tras otra Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra Mejor película en lengua no inglesa: El agente secreto (Brasil)

El agente secreto (Brasil) Mejor logro cinematográfico y en taquilla: Pecadores

Pecadores Mejor película animada: Las guerreras k-pop

📺 Televisión