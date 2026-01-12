Estos fueron los principales ganadores de los Globos de Oro

Estos fueron los principales ganadores de la 83.ª edición de los Globos de Oro, celebrada el domingo.
La gran triunfadora de la noche fue «Una batalla tras otra», que se llevó cuatro estatuillas, entre ellas mejor comedia y mejor dirección.
🎬 Cine
- Mejor película dramática: Hamnet
- Mejor película musical o comedia: Una batalla tras otra
- Mejor actor (drama): Wagner Moura, El agente secreto
- Mejor actriz (drama): Jessie Buckley, Hamnet
- Mejor actor (musical o comedia): Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Mejor actriz (musical o comedia): Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You
- Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, Una batalla tras otra
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Mejor película en lengua no inglesa: El agente secreto (Brasil)
- Mejor logro cinematográfico y en taquilla: Pecadores
- Mejor película animada: Las guerreras k-pop
📺 Televisión
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle, The Pitt
- Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus
- Mejor serie musical o de comedia: The Studio
- Mejor actor (musical o comedia): Seth Rogen, The Studio
- Mejor actriz (musical o comedia): Jean Smart, Hacks
- Mejor miniserie o película para TV: Adolescencia
- Mejor actor en miniserie o película para TV: Stephen Graham, Adolescencia
- Mejor actriz en miniserie o película para TV: Michelle Williams, Morir de placer