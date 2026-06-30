Estefany Collado debuta como escritora con una obra que invita a las mujeres a elegirse a sí mismas

Bartolo García

La periodista y comunicadora dominicana Estefany Collado presentó su primer libro, “Las cartas que debí escribir: relatos de mujeres para leer justo antes de elegir(se)”, una obra que aborda, desde la ficción inspirada en vivencias reales, temas como la autoestima, el amor propio, las relaciones humanas, las pérdidas y las decisiones que marcan el rumbo de la vida.

A través de una colección de relatos íntimos, la autora explora emociones profundas y momentos de transformación personal. Aunque las protagonistas son mujeres, el libro plantea reflexiones universales que invitan a cualquier lector a cuestionarse, comprenderse y conectar con experiencias humanas compartidas.

Karen Corletto, Janna Corletto, Anllury Collado y Angela Luna

Collado explicó que la obra nació de historias propias y ajenas que encontraron en la ficción la mejor forma de ser contadas. Señaló que el libro habla de las palabras que nunca se dijeron, las decisiones difíciles y los caminos que se toman cuando llega el momento de ser honestos con uno mismo.

“Espero que las mujeres encuentren en estas páginas un espejo y que los hombres descubran una ventana para acercarse, quizás un poco más, al corazón femenino”, expresó la autora al referirse al propósito de su primera publicación literaria.

Estefany Collado y Mayra Espinal

La obra busca convertirse en un espacio de reflexión tanto para mujeres como para hombres. Mientras unas podrán identificarse con muchas de las historias narradas, otros encontrarán una oportunidad para comprender mejor emociones, procesos y perspectivas que forman parte de la experiencia femenina.

Con este debut literario, Estefany Collado apuesta por una propuesta centrada en la empatía, el autoconocimiento y la importancia de elegirse a uno mismo, recordando que las decisiones más trascendentales suelen comenzar con una conversación interior pendiente.

“Las cartas que debí escribir” estará disponible en formato impreso y digital para Kindle, a través de Amazon, en la librería Anticanon de Autoras y mediante venta directa en el perfil de Instagram de la autora, @techycollado.

Carolina Batista y Aileen Said

Nacida en Santo Domingo en 1988, Estefany Collado es periodista y comunicadora. Tras años dedicados a escribir para otros, presenta su primer libro convencida de que la escritura es una herramienta para ordenar emociones, hacer pausas y comprender que, en muchas ocasiones, elegirse a uno mismo comienza con un pequeño cambio interno.