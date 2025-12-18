Este viernes elegirán a los jueces de la Suprema Corte de Justicia

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sostendrá una sesión este viernes 19 de diciembre con el objetivo de elegir a los cinco nuevos jueces que ocuparán las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La convocatoria fue realizada este jueves por el presidente Luis Abinader, quien citó a los integrantes del órgano para las 5:00 de la tarde, a fin de dar continuidad al proceso de evaluación y selección de los aspirantes a la alta corte.

De concretarse la escogencia durante la reunión, el propio CNM deberá convocar la juramentación de los magistrados en un plazo máximo de cinco días. Los jueces serán juramentados por un período de siete años, en una ceremonia que usualmente se celebra en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Retraso en el calendario

El cronograma original contemplaba la designación de los jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) antes de finalizar el mes de noviembre. No obstante, el proceso sufrió retrasos.

A inicios de diciembre, el Consejo completó la selección y juramentación de los 10 jueces del TSE, pero aún no se había anunciado la decisión sobre las vacantes de la Suprema Corte.

Las entrevistas a los postulantes concluyeron el 20 de noviembre, tras cuatro jornadas de vistas públicas, en las que fueron evaluados 81 de los 83 candidatos preseleccionados, luego de que dos desistieran. Para la SCJ se postularon 54 aspirantes, de los cuales 33 eran hombres y 21 mujeres.

Durante la última jornada de entrevistas, el CNM se declaró en sesión permanente hasta concluir el proceso de selección, reafirmando su compromiso de completar las designaciones pendientes.

El pasado 4 de diciembre, el órgano juramentó a los jueces titulares y suplentes del TSE, encabezados por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien continuará como presidente de ese tribunal.

Con esta próxima reunión, el CNM busca cerrar el proceso de renovación de los altos tribunales del país.