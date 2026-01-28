Estancia infantil UASD inicia operaciones nuevo ciclo académico

La Estancia Infantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició formalmente sus operaciones para este nuevo ciclo académico, recibiendo a hijos de estudiantes, docentes y personal administrativo en un ambiente de cuidado y aprendizaje.

La maestra Beatriz Terrero Luis, directora de esa dependencia académica, dijo que “este espacio reafirma su rol clave en la retención estudiantil, permitiendo que decenas de madres y padres cursen sus estudios con la tranquilidad de dejar a sus pequeños en manos expertas”.

“Hoy les damos la bienvenida a los más pequeños de la familia universitaria, garantizando un entorno seguro y pedagógico mientras sus padres avanzan en su formación profesional”, expresó la académica Terrero Luis.

Subrayó que la estancia no funciona solo como una “guardería”, sino como un centro de desarrollo bajo un enfoque pedagógico y cuenta con personal capacitado para identificar y trabajar necesidades específicas de aprendizaje o comportamiento.

Puntualizó que uno de los beneficios directos de la estancia infantil es que reduce la deserción estudiantil, permitiendo que las madres (principalmente) no tengan que abandonar sus estudios por falta de red de apoyo para el cuidado de sus hijos.