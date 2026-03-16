Estados Unidos elimina a República Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial

Bartolo García

La selección de Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana en un intenso duelo de semifinales y aseguró su clasificación a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

El conjunto estadounidense logró frenar a una ofensiva dominicana que llegaba invicta al encuentro y que había impresionado durante el torneo con 51 carreras anotadas y 14 cuadrangulares, cifras que no pudieron replicar ante el sólido pitcheo rival.

El abridor Paul Skenes fue clave en la victoria al dominar durante 4.1 entradas a los bateadores dominicanos, permitiendo apenas una carrera y mostrando gran control desde el montículo.

La única anotación dominicana llegó gracias a un cuadrangular del joven Junior Caminero, quien rompió además el récord de más jonrones conectados por un equipo en una edición del torneo con 15.

AP Photo/Rebecca Blackwell

Sin embargo, la respuesta del Team USA llegó también a través del poder. Gunnar Henderson conectó un jonrón ante el dominicano Luis Severino, mientras que Roman Anthony añadió otro vuelacercas frente a Gregory Soto.

El bullpen estadounidense completó una actuación impecable con relevos de Jax, Bednar, Whitlock y Mason Miller, quienes lograron contener las amenazas ofensivas del equipo dominicano en momentos clave del partido.

A pesar de la derrota, la selección dominicana tuvo oportunidades importantes durante el encuentro. En la cuarta entrada Austin Wells fue dominado con las bases llenas, mientras que en el quinto episodio Juan Soto conectó para doble play con dos corredores en base.

En la séptima entrada, el equipo caribeño volvió a amenazar con corredores en posición anotadora, pero Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte fueron ponchados por David Bednar, quien apagó la ofensiva dominicana.

El encuentro también dejó jugadas espectaculares en defensa, como la atrapada del dominicano Julio Rodríguez, quien robó un cuadrangular al capitán estadounidense Aaron Judge con una impresionante jugada en los jardines.

Con esta victoria, Estados Unidos avanza a su tercera final del Clásico Mundial, mientras que la selección dominicana se despide del torneo tras una destacada participación que mantuvo viva la ilusión de los fanáticos durante todo el campeonato.

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