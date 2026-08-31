Estado dominicano articula esfuerzos para fortalecer el Sistema Nacional de Derechos Humanos

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– Cerca de 60 representantes del Gobierno, los poderes del Estado y diferentes órganos constitucionales participaron en la primera reunión de alto nivel convocada por el Ministerio de Justicia, con el propósito de intercambiar criterios y realizar aportes a la propuesta de Reglamento que servirá de base para el funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro forma parte de la iniciativa “Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos”, mediante la cual se procura incorporar activamente a las instituciones públicas en el diseño y consolidación de un mecanismo nacional de coordinación para la promoción, protección y respeto de los derechos fundamentales. La jornada de trabajo tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante la apertura, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de integrar a las diferentes instituciones del Estado en este proceso, debido al papel que deberán desempeñar en la articulación, implementación y posterior funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. El funcionario dio la bienvenida a los participantes y resaltó la necesidad de desarrollar una estructura que permita coordinar las acciones estatales en esta materia.

Por su parte, el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales componentes del Sistema, además de explicar el enfoque, los objetivos y los lineamientos que orientan su proceso de construcción. La presentación sirvió como punto de partida para que las instituciones participantes evaluaran la propuesta desde sus respectivas áreas de competencia.

Entre las autoridades presentes estuvieron representantes del Tribunal Superior Electoral, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, INFOTEP, SeNaSa, INESPRE, CONADIS, CONAPE y el Instituto Nacional de Migración. Asimismo, participaron delegados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Central Electoral y de otros ministerios e instituciones públicas.

Durante la jornada, los participantes analizaron la propuesta de Reglamento e identificaron mecanismos de articulación, responsabilidades compartidas y puntos de encuentro entre las instituciones del Estado. El intercambio permitió abordar las distintas perspectivas y experiencias de los organismos involucrados, con el objetivo de construir una estructura capaz de facilitar una respuesta coordinada frente a los desafíos relacionados con los derechos humanos.

Como resultado del encuentro, las autoridades reafirmaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una actuación conjunta del Estado en materia de derechos humanos. Los funcionarios y representantes presentes expresaron su disposición de integrarse activamente a la mesa nacional de trabajo y continuar aportando a la construcción, validación y consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.