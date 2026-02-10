Estadio Quisqueya se prepara para recibir duelos de fogueo rumbo al Clásico Mundial

Bartolo García

El estadio Quisqueya Juan Marichal es sometido a un proceso de adecuación especial para acoger los partidos de exhibición que disputará la selección de República Dominicana frente a los Tigres de Detroit, como parte de la preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los trabajos son realizados de manera conjunta por Major League Baseball, la LIDOM y el Gobierno dominicano, con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales exigidos para este tipo de eventos.

Los encuentros de fogueo están programados para los días 3 y 4 de marzo, y servirán como antesala competitiva para el equipo dominicano que representará al país en la próxima edición del Clásico Mundial.

El acondicionamiento del estadio inició el pasado 28 de enero, justo un día después de concluir el torneo de béisbol profesional dominicano, lo que permitió dar paso inmediato a las labores de remozamiento.

Las mejoras incluyen ajustes en el terreno de juego, áreas técnicas, camerinos, palcos, dugouts y otras zonas clave del estadio, con el fin de garantizar condiciones óptimas para jugadores, árbitros y fanáticos.

Reyni Serrano, administrador del estadio Quisqueya Juan Marichal, explicó que la coordinación con MLB ha sido constante desde el inicio del proceso.

“Lidom terminó su torneo el 27 de enero y, junto a MLB, comenzamos los trabajos el día 28 para dejar el estadio en condiciones para estos importantes compromisos internacionales”, señaló Serrano.

Destacó que estos partidos representan una vitrina de alto nivel para el béisbol dominicano, al enfrentar a la selección nacional con una organización histórica de las Grandes Ligas.

La celebración de estos juegos reafirma la confianza de MLB en la infraestructura deportiva del país y en la capacidad organizativa de la República Dominicana para albergar eventos de clase mundial.

Asimismo, fortalece el vínculo entre el béisbol profesional dominicano y las Grandes Ligas, consolidando al país como un referente internacional del deporte.

Con estos remozamientos, el estadio Quisqueya Juan Marichal se alista para vivir dos noches de béisbol de alto nivel, cargadas de expectativa y orgullo nacional, en el camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026.