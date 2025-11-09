Estadio Cibao FC será sede de la Concacaf Friendly Serie 2025-2026

La Selección Dominicana recibirá a San Vicente y Martinica en dos emocionantes duelos internacionales en la “bombonera” de Santiago de los Caballeros

Tuto Tavárez

Santiago, R.D. – El Estadio Cibao FC, ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se prepara para ser nuevamente el epicentro del fútbol caribeño con la celebración de los partidos correspondientes a la Concacaf Friendly Serie 2025-2026, un evento que promete encender la pasión de los fanáticos dominicanos.

El moderno recinto, homologado por la FIFA, acogerá los encuentros de la Selección Nacional de República Dominicana, que jugará como local los días 12 y 18 de noviembre, en dos compromisos de alto nivel ante las selecciones de San Vicente y las Granadinas y Martinica.

El primer partido se disputará el miércoles 12 de noviembre a las 8:00 de la noche, cuando el onceno quisqueyano reciba a San Vicente, en un duelo que marcará el inicio de esta ventana FIFA en suelo dominicano.

El segundo encuentro está pautado para el lunes 18 de noviembre a las 7:30 p.m., con un enfrentamiento cargado de expectativa frente al combinado de Martinica, una selección que históricamente ha sido protagonista en el Caribe y en los torneos de la Concacaf.

El director técnico Marcelo Neveleff trabaja intensamente con el grupo convocado, afinando detalles tácticos y fortaleciendo la cohesión del equipo nacional, que sigue creciendo y mostrando un nivel competitivo cada vez más sólido en la región.

Sin embargo, el equipo enfrentará los dos compromisos con importantes ausencias. No estarán disponibles por lesión el capitán Jean Carlos López, figura clave del Cibao FC, ni los internacionales Júnior Firpo e Israel Boatwright, ambos pilares habituales del plantel tricolor.

Entre las buenas noticias para la Sedofútbol, destaca el regreso de Charbel Wehbe y Edison Azcona, además del debut en territorio dominicano de Oscar Ureña, del FC Barcelona B, quien vestirá por primera vez la camiseta nacional. También se producirá el primer llamado a la selección absoluta de Joselvis Martínez, defensor central con gran desempeño en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El grupo de porteros estará conformado por Xavier Valdez, del Nashville SC (MLS, Estados Unidos), y Miguel Lloyd, referente del Cibao FC y símbolo del fútbol dominicano, encargado de custodiar el arco naranja en ambos encuentros.

En la defensa, el entrenador contará con Joao Urbaez (Flamurtari Vlore – Albania), Charbel Wehbe (Castellón B – España), Jimmy Kaparos (K Patro Eisden – Bélgica), Joselvis Martínez (Delfines del Este – RD), Edgar Pujol (Racing Ferrol – España), Noah Dollenmayer (San Antonio FC – USA) y Juan Familia (RKC Waalwijk – Países Bajos).

El mediocampo incluirá talento local e internacional, encabezado por el santiaguero Lucas Bretón, formado en la cantera del Cibao FC y actualmente en el Málaga CF de España, junto a Omar De la Cruz, del onceno naranja. Completan la lista Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Heinz Morschel (FC Vizela – Portugal), Edison Azcona (Las Vegas Lights – USA) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán).

La delantera dominicana también promete dinamismo y gol con figuras de experiencia y proyección internacional como Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia) y Erick Japa (Umecit – Panamá), además de Oscar Ureña (FC Barcelona B – España) y Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria).

Los organizadores confirmaron que las boletas para ambos encuentros ya están disponibles en Uepa Tickets, invitando a los fanáticos a llenar el estadio y respaldar a la selección nacional en estos encuentros de preparación de cara a futuras competencias oficiales.

Con esta nueva cita internacional, el Estadio Cibao FC reafirma su condición de referente del fútbol profesional dominicano y caribeño, siendo un espacio donde se combinan la pasión deportiva, la excelencia técnica y el orgullo nacional.

#eljacaguero #CibaoFC #ConcacafFriendlySerie #SantiagoDeLosCaballeros #Sedofútbol #RepúblicaDominicana #FútbolDominicano #MarceloNeveleff #JeanCarlosLópez #OscarUreña #EdisonAzcona #Jarabacoa