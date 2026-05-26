Especialistas alertan sobre síntomas que podrían indicar cáncer de vejiga

El doctor David Gómez llamó a prestar atención a señales como sangre en la orina y micción frecuente para lograr diagnósticos tempranos

Bartolo García

República Dominicana.– El cáncer de vejiga continúa aumentando a nivel mundial y ya se ubica entre los nueve tipos de cáncer más diagnosticados, según datos de la Coalición Mundial de Pacientes con Cáncer de Vejiga, lo que mantiene en alerta a especialistas sobre la importancia de la detección temprana.

De acuerdo con estadísticas internacionales, esta enfermedad afecta a más de 600 mil personas cada año y provoca la muerte de más de 200 mil pacientes en todo el mundo, convirtiéndose en el tumor más frecuente del tracto urinario.

El doctor David Gómez, gerente médico de Uro-Oncología de Adium Centroamérica y el Caribe, explicó que uno de los principales problemas en la región es que muchos casos son confundidos inicialmente con infecciones urinarias, retrasando el diagnóstico y el inicio oportuno del tratamiento.

“El cáncer de vejiga requiere un diagnóstico rápido y en muchos casos los pacientes llegan al especialista dos o tres meses después de presentar síntomas”, advirtió el especialista, al señalar que esto provoca que numerosos casos sean detectados en etapas avanzadas.

Entre las señales más frecuentes, el doctor Gómez destacó la presencia de sangre en la orina, conocida como hematuria, síntoma que aparece en el 85 % de los casos diagnosticados. También mencionó la necesidad frecuente de orinar durante la noche, así como dolores abdominales, lumbares y pélvicos.

El especialista alertó además sobre los principales factores de riesgo asociados a esta enfermedad, resaltando que el tabaquismo es responsable de cerca del 50 % de los casos de cáncer de vejiga. A esto se suma la exposición a hidrocarburos y sustancias químicas presentes en industrias como la metalúrgica.

En el marco del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga, los expertos hicieron un llamado a hombres y mujeres a no ignorar los síntomas y acudir rápidamente al urólogo ante cualquier señal de alerta, destacando que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en la efectividad del tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. #eljacaguero