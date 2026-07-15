España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026

Bartolo García

España y Argentina se enfrentarán este domingo en la gran final del Mundial 2026, luego de superar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en unas semifinales que confirmaron a ambas selecciones como las mejores del torneo.

La selección argentina logró su clasificación tras vencer 2-1 a Inglaterra en un emocionante partido disputado en Atlanta. Los dirigidos por Lionel Scaloni remontaron el marcador en los minutos finales para mantener vivo el sueño de conquistar su segundo título mundial consecutivo.

Los ingleses se adelantaron en el segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó en la recta final del encuentro. Enzo Fernández igualó el marcador con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 86 y, ya en tiempo de reposición, Lautaro Martínez selló la remontada con un cabezazo tras una asistencia de Lionel Messi.

Por su parte, España aseguró su pase a la final al derrotar 2-0 a Francia, gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, en un partido en el que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró superioridad durante gran parte del compromiso.

La final enfrentará a dos selecciones con importantes aspiraciones históricas. Argentina buscará revalidar el campeonato obtenido en la pasada edición y conquistar su cuarto título mundial, mientras que España intentará levantar su segunda Copa del Mundo, luego del histórico triunfo conseguido en Sudáfrica 2010.

El esperado duelo reunirá a dos de las selecciones más sólidas del campeonato, con figuras de primer nivel y estilos de juego diferentes, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol mundial y pondrá frente a frente a dos potencias del balompié internacional.

La gran final del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos del torneo, con España y Argentina disputando el máximo honor del fútbol internacional en un choque que enfrentará la ilusión de una segunda estrella para La Roja y el deseo de la Albiceleste de alcanzar el bicampeonato.