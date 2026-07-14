España vuelve a una final mundialista tras eliminar a Francia

Bartolo García

La selección de España selló su clasificación a la final del Mundial 2026 al imponerse 2-0 a Francia en las semifinales disputadas en Dallas, logrando así disputar la segunda final de su historia y acercándose a la posibilidad de conquistar su segunda estrella mundial.

Con una actuación sólida y dominante, La Roja volvió a superar a Francia, tal como ocurrió en la Eurocopa de 2024, demostrando un alto nivel futbolístico que le permitió controlar el encuentro frente a uno de los favoritos del torneo.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente exhibió un juego colectivo que neutralizó el poder ofensivo francés, limitando las acciones de figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, mientras imponía su ritmo durante gran parte del compromiso.

La clasificación revive los recuerdos del histórico camino hacia el título obtenido en Sudáfrica 2010, ya que España vuelve a instalarse en una final mundialista 16 años después de conquistar su única Copa del Mundo.

Uno de los aspectos que llamó la atención antes del encuentro fue la decisión del técnico español de dejar inicialmente en el banquillo a Pedri, apostando por Fabián Ruiz como titular, una variante táctica que terminó dando resultados positivos para el conjunto ibérico.

Con esta victoria, España disputará la gran final del Mundial el próximo domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, donde buscará levantar el segundo título mundial de su historia y confirmar el excelente momento que atraviesa el fútbol español.

La clasificación a la final consolida a España como una de las selecciones más fuertes del torneo y mantiene viva la ilusión de conquistar una nueva corona mundial, respaldada por un equipo que ha combinado talento, solidez defensiva y un fútbol de alto nivel a lo largo de la competición.