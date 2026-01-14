España resalta en FITUR el posicionamiento internacional de República Dominicana como destino turístico

Bartolo García

La embajadora del Reino de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga, destacó el impacto estratégico de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en la proyección internacional del turismo dominicano, al considerarla una plataforma clave para exhibir avances, diversidad y competitividad del país ante el mercado global.

Durante una entrevista concedida a Moisés González, del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional, la diplomática explicó que FITUR se ha consolidado como un espacio de alto valor para la promoción turística, el intercambio de experiencias y la generación de alianzas comerciales de largo alcance.

Arribalzaga recordó que la feria se celebrará en el IFEMA Madrid, del 21 al 25 de enero, reuniendo a destinos, inversionistas y actores clave de la industria turística mundial, lo que convierte a Madrid en un punto neurálgico del turismo internacional durante esos días.

La embajadora resaltó, además, el respaldo institucional que acompaña a FITUR, incluyendo el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Ayuntamiento de Madrid, factores que refuerzan la relevancia y credibilidad del evento.

En el plano bilateral, Arribalzaga valoró como “inmejorables” las relaciones entre República Dominicana y España, una apreciación que —señaló— coincide con la visión expresada por el presidente Luis Abinader, y que favorece la cooperación en materia turística y de inversiones.

La diplomática afirmó que España mantiene un interés firme en profundizar los lazos con la República Dominicana, destacando a FITUR como un punto de encuentro esencial para promover nuevos proyectos, atraer capital y fomentar un turismo con impacto económico y social positivo.

En ese contexto, Arribalzaga valoró que, junto a polos consolidados, el país impulse destinos emergentes como Pedernales, Miches y Punta Bergantín, alineados con una visión de desarrollo responsable y sostenible.

Asimismo, expresó su respaldo a la propuesta de Juan Tomás Díaz, presidente del Consejo Directivo de Save the Children República Dominicana, de presentar en FITUR 2026 las acciones que se desarrollan en Cabo Rojo como modelo integral de turismo y protección social.

La República Dominicana confirmó su participación en FITUR 2026 con una delegación oficial que viajará a Madrid para reforzar la presencia del país en uno de los encuentros más influyentes del sector turístico a nivel mundial.

La comitiva estará encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, quien coordinará la agenda institucional y las acciones de promoción del destino dominicano ante turoperadores, aerolíneas e inversionistas europeos.

Durante la feria, el Ministerio de Turismo presentará avances de proyectos estratégicos como Pedernales, Punta Bergantín y Miches, además de anunciar la llegada de nuevas marcas hoteleras, fortaleciendo así la oferta turística nacional.

La agenda dominicana incluirá reuniones de alto nivel con actores clave de la industria, orientadas a ampliar conectividad aérea, cerrar acuerdos comerciales y captar inversión extranjera directa para el sector.

Con esta participación, el país busca consolidar su posicionamiento en Europa y ampliar alianzas estratégicas que sostengan el crecimiento del turismo dominicano en el mediano y largo plazo.

La presencia en FITUR 2026 reafirma el liderazgo de la República Dominicana como uno de los principales destinos del Caribe y América Latina, destacando una oferta diversa, competitiva y en constante evolución.