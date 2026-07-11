España elimina a Bélgica y sueña con conquistar el Mundial 2026

Bartolo García

Atlanta.– La selección de España dio un paso histórico hacia el título del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Bélgica y asegurar su clasificación a las semifinales del torneo, donde se medirá ante Francia en busca de un lugar en la gran final.

El conjunto dirigido por La Roja dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro, aunque encontró dificultades para romper la sólida defensa belga. La superioridad española se reflejó en el marcador al minuto 30 con un gol de Fabián Ruiz, pero Charles De Ketelaere igualó las acciones antes del descanso.

En la segunda mitad, España mantuvo la iniciativa ofensiva, mientras Bélgica resistía con orden defensivo. Sin embargo, la lesión del arquero Thibaut Courtois obligó el ingreso de Senne Lammens, cuya actuación terminó siendo determinante en el desenlace del compromiso.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, un error del guardameta belga al minuto 88 permitió que Mikel Merino, quien apenas llevaba unos minutos en el terreno tras sustituir a Dani Olmo, aprovechara un rebote para marcar el gol que selló la clasificación española.

Con este triunfo, España disputará apenas la segunda semifinal de un Mundial en su historia, alimentando la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo. Antes del inicio del encuentro, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios registrados en Almería.

Ahora, la selección española enfrentará a Francia en una semifinal que promete ser uno de los partidos más atractivos del campeonato. Con un equipo sólido, dominio del balón y figuras decisivas en los momentos clave, La Roja mantiene intactas sus aspiraciones de levantar el trofeo del Mundial 2026.