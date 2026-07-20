ESET lanza en República Dominicana sus cursos de concientización y educación sobre ciberseguridad para empresas

República Dominicana. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de su nueva versión de ESET Cybersecurity Awareness Training, una capacitación en concientización de ciberseguridad para empresas, una fuente integral en línea para formar, evaluar y mejorar la ciberresiliencia de los empleados.

Con esta oferta, ESET responde a uno de los principales problemas de los líderes de empresas: el bajo nivel de conocimientos en ciberseguridad de los empleados, que puede dar lugar a costosas brechas de seguridad y pérdidas de reputación. Al mismo tiempo, ESET Cybersecurity Awareness Training ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos de cumplimiento normativo y de seguros.

«ESET entiende que unos empleados formados son la base de una organización ciberresiliente», afirma Michal Jankech, vicepresidente de ESET para el segmento de grandes empresas, pymes y MSP. «Hemos creado ESET Cybersecurity Awareness Training, que no se limita a marcar una casilla de cumplimiento, sino que cambia el comportamiento de los colaboradores a través de una participación, gamificación y ciberseguridad líderes en el sector».

Las empresas pueden reforzar la formación mediante ejercicios realistas de ataques de phishing a través de un simulador. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a realizar un número ilimitado de pruebas de phishing utilizando cientos de plantillas que se actualizan periódicamente o a crear su propia simulación. De este modo, el simulador de phishing permite a las empresas poner a prueba a sus empleados con escenarios del mundo real y ajustar sus planes de formación en consecuencia.

«Gracias a más de 30 años de investigación y experiencia en formación interna, nuestros expertos imparten una formación de primer nivel adecuada para trabajadores de todos los niveles de la empresa. ESET entiende que los colaboradores bien formados son la base de una organización ciberresiliente».

ESET también redujo al mínimo todas las tareas de administración de IT necesarias que suelen estar asociadas a la formación de los empleados. La implementación es sencilla gracias a la profunda integración con muchos servicios populares de terceros basados en la nube y a una API completa. Tanto si los empleados utilizan sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), inicio de sesión único (SSO), sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) o sistemas de información de recursos humanos (HRIS), ESET puede sincronizarse con los flujos de trabajo existentes de las empresas.

Un panel de control fácil de usar ofrece a los administradores de IT una visión general de los cursos disponibles, estadísticas sobre el progreso de la formación de los empleados y los resultados de las simulaciones de campañas de phishing. Los administradores también pueden organizar a los empleados en grupos específicos personalizables para poder preparar campañas e inscripciones a cursos de formación adaptadas a las necesidades tanto de los empleados como de sus superiores.

Funcionalidades del ESET Cybersecurity Awareness Training:

Capacitación online integral: cursos autogestionados, disponibles en cualquier momento y lugar, con posibilidad de repetición.

Enfoque en trabajo remoto: fomenta buenas prácticas tanto en oficina como en entornos remotos.

Compliance: contribuye al cumplimiento de normativas como HIPAA, PCI, SOX, GDPR, NIS2 y CCPA.

Certificación profesional: incluye insignias para LinkedIn que fortalecen la credibilidad.

Gamificación: aprendizaje interactivo que mejora la adopción y retención.

Simulaciones de phishing ilimitadas: permite poner a prueba y reforzar el conocimiento de los empleados.

Panel de control y reportes: seguimiento del riesgo y del avance de capacitación de los usuarios.

Recordatorios automáticos: facilita la continuidad y el compromiso en el proceso de aprendizaje.

Todas estas características se inscriben en el compromiso de ESET con una estrategia centrada en la prevención, que combina la minimización de la superficie de ataque con la reducción de la complejidad de la ciberdefensa. La formación en concienciación sobre ciberseguridad de ESET abarca la mayoría de los vectores de ataque relacionados con el factor humano, y su fácil implementación y gestión contribuyen a simplificar la ciberseguridad.

Puede encontrar más información sobre las características, funcionalidades y opciones de gestión de la formación en concienciación sobre ciberseguridad de ESET aquí:

https://www.eset.com/do/empresas/soluciones/capacitacion-en-ciberseguridad/

Para saber más sobre ciberseguridad puede ingresar a WeLiveSecurity, es sitio de noticias de ESET: https://www.welivesecurity.com/es/. Por otro lado, ESET invita a conocer Conexión Segura, su podcast para saber qué está ocurriendo en el mundo de la seguridad informática. Para escucharlo ingrese a: https://open.spotify.com/show/0Q32tisjNy7eCYwUNHphcw