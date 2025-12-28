Escogido impone su poder en Santiago y Toros arrancan con autoridad el Round Robin

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Los Leones del Escogido iniciaron con paso firme el Round Robin semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) al imponerse de manera contundente 12-2 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

El conjunto escarlata marcó el ritmo del partido desde temprano, con rallies de cuatro carreras en el segundo episodio, cinco en el cuarto y tres en el sexto, desarmando por completo el pitcheo y la defensa aguilucha.

Una sólida salida de Travis Lakins fue clave para el triunfo capitaleño. El derecho trabajó cinco entradas de una carrera, permitió tres imparables, ponchó a cuatro y otorgó dos boletos para acreditarse la victoria.

La ofensiva roja castigó desde el segundo inning al abridor Jorge Tavárez, llenándole las bases sin outs. Un error defensivo de Cristhian Adames permitió las dos primeras anotaciones, seguido de un sencillo de Junior Lake que impulsó otras dos.

Tavárez cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras, tres limpias, en apenas 1.1 entradas, dejando su efectividad en 20.25, mientras la defensa de las Águilas cometió cuatro errores que complicaron aún más el panorama.

El dirigente aguilucho Luis Urueta tuvo que utilizar siete lanzadores del bullpen, mientras que el Escogido solo necesitó tres brazos para completar el juego.

Uno de los momentos más destacados llegó en el sexto inning, cuando Pedro Severino Navarro conectó un cuadrangular solitario frente a Erasmo Peña, batazo que salió a 106 millas por hora y recorrió 354 pies por el jardín izquierdo.

Por los Leones brillaron Navarro, de 4-2 con jonrón y dos remolcadas; Lake, de 3-2 con dos empujadas; Jorge Mateo, de 3-2 con dos anotadas y dos bases robadas, y Raimel Tapia, de 5-2 con tres anotadas.

Por las Águilas, Aderlin Rodríguez bateó de 3-1 con doble y una anotada, mientras Steward Berroa aportó un doble y una carrera.

En La Romana, los Toros del Este también debutaron con autoridad al derrotar 11-3 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Francisco Micheli.

Los romanenses decidieron el partido desde la primera entrada, anotando seis carreras ante Shane Greene, quien no pudo sacar un solo out y fue responsable de todas las vueltas.

El ataque fue liderado por Bryan de la Cruz, quien se fue de 5-4 con dos carreras remolcadas, respaldado por Gilberto Celestino y Jeimer Candelario, con dos impulsadas cada uno.

El pitcheo taurino también cumplió su labor, destacándose Anderson Severino, quien lanzó un quinto inning perfecto con dos ponches para acreditarse la victoria.

Los Toros sentenciaron el encuentro con cinco carreras adicionales en el sexto episodio, cuatro de ellas cargadas al relevista Bryan Rodríguez, sellando así un arranque convincente.

En la continuación del Round Robin, los Toros del Este visitarán este domingo a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras los Gigantes del Cibao recibirán a las Águilas Cibaeñas en un duelo clave para ambos equipos.