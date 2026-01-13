Escenario 360 reúne a seis íconos del humor para celebrar el amor y la amistad en República Dominicana

Bartolo García

Escenario 360 anunció la presentación del espectáculo humorístico “3 + 3”, una propuesta que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del entretenimiento en República Dominicana durante el mes de febrero.

La función está pautada para el sábado 14 de febrero de 2026, a las 8:30 de la noche, como parte de la celebración del Día de los Enamorados y la Amistad, ofreciendo al público una alternativa diferente para disfrutar en pareja o entre amigos.

Según informó Escenario 360, este show reunirá en una misma tarima a seis de los comediantes más influyentes del país, combinando trayectoria, vigencia y nuevas propuestas del humor nacional.

El CEO de Escenario 360, Joaquín Geara, destacó que “3 + 3” representa una noche histórica para el humor dominicano, al unir a figuras legendarias con representantes de generaciones posteriores.

El espectáculo contará con la participación de Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco, considerados referentes indiscutibles del humor en el país.

A ellos se sumarán Carlos Alfredo Fatule, Juan Carlos Pichardo y Ariel Santana, quienes representan distintas etapas de evolución del humor criollo.

La producción destaca que cuando estos seis comediantes coinciden en un mismo escenario, el resultado es una descarga continua de risas, anécdotas y ocurrencias que conectan con públicos de todas las edades.

El show ha sido concebido como una celebración especial para el Día de San Valentín, apostando por un humor sano, inteligente y cercano, ideal para compartir una noche diferente cargada de entretenimiento de calidad.

Jochy Santos aportará su reconocida experiencia en radio y televisión, con un estilo que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del espectáculo dominicano durante décadas.

Cuquín Victoria sumará su humor repentista, caracterizado por rutinas limpias y elegantes, que lo han mantenido como uno de los comediantes más queridos por el público.

Felipe Polanco, Boruga, llevará al escenario su retrato de la dominicanidad, combinando imitaciones, canto y comedia para lograr una conexión directa con los asistentes.

Por su parte, Carlos Alfredo Fatule aportará su faceta musical y de imitación, mientras que Juan Carlos Pichardo sorprenderá con su amplio repertorio de voces y personajes reconocidos.

Ariel Santana representará a la nueva generación del humor, con una propuesta fresca ligada al stand up y a la producción radial contemporánea.

Las boletas para “3 + 3” están disponibles a través de la plataforma Tix.do y en la boletería de Escenario 360, mientras que para más información los interesados pueden comunicarse al número 829-953-0360, en lo que se perfila como una de las noches de humor más esperadas del 2026.