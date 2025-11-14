Escarra impulsa triunfo aguilucho en emocionante duelo ante el Escogido

Un hit decisivo en el octavo y una defensa clave de Adael Amador dieron a las Águilas Cibaeñas una victoria 7-6 en un partido lleno de dramatismo en el Estadio Cibao

Bartolo García

Santiago, RD. – En un partido electrizante de principio a fin, JC Escarra se vistió de héroe al conectar el imparable que quebró un empate a seis carreras en la octava entrada, mientras Adael Amador ejecutó una jugada defensiva crucial que selló la victoria de las Águilas Cibaeñas por 7-6 sobre los Leones del Escogido, en el primer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada.

JC Escarra en la octava entrada produce la del triunfo 7 por 6 de las @aguilascibaenas sobre los @EscogidoBBClub Escarra en el 2025 jugó con los @Yankees en años pasados jugó en México pic.twitter.com/zPf6921bLp — César Tello Rodríguez (@ctello27) November 14, 2025

El Estadio Cibao fue el escenario de un duelo reñido que mantuvo en vilo a los fanáticos, con ambos conjuntos intercambiando ventaja y protagonizando jugadas de alto nivel. El choque llegó a la octava entrada empatado a seis carreras, preludio al desenlace decisivo.

Con dos outs en el cierre del octavo capítulo, Rayner Delgado negoció un boleto y, mostrando velocidad y agresividad, se robó la segunda base y avanzó a tercera por un tiro desviado. Desde allí anotó cómodamente gracias al batazo al jardín central de Escarra, que inclinó la balanza a favor de los amarillos.

La victoria mejora el récord de las Águilas a 14-3, consolidándolos en la cima del campeonato, mientras siguen mostrando dominio tanto en casa como en la ruta. Los cibaeños ahora tienen marca de 6-2 fuera de Santiago y mantienen su fortaleza en el Estadio Cibao.

Aderlin Rodríguez

En el montículo, el triunfo fue para Richard Rodríguez (3-0), quien trabajó la octava entrada, mientras que la derrota recayó sobre Robinson Martínez (0-1). Jeurys Familia (1) se encargó del noveno episodio y logró un salvamento de alto nivel, preservando la estrecha ventaja.

El zurdo Carlos Peña abrió por las Águilas, lanzando 2.2 entradas en las que permitió cuatro carreras con cuatro hits, una base por bolas y cuatro ponches. Le siguió un sólido trabajo del bullpen conformado por Payano, McKenzie, Smith, Junior Fernández, Rodríguez y Familia.

Por los Leones, el veterano Johnny Cueto inició el desafío con 3.2 episodios de labor, aceptando cuatro carreras. El cuerpo de relevo rojo se apoyó en Sosa, Rodríguez, Almengó, Guerrero, Nogosek y Martínez, quien terminó cargando con la derrota.

En la ofensiva aguilucha, la figura más destacada fue Ezequiel Durán, quien conectó un doble y tres sencillos. También brillaron Alberto Rodríguez, con jonrón e imparable; Escarra, con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con un cuadrangular; además de Emmanuel Rodríguez, Ángel Genao, Delgado y Amador, cada uno aportando un hit.

Los Leones respondieron con una ofensiva igualmente productiva. Erick González disparó doble y dos sencillos; Héctor Rodríguez añadió un triple y un sencillo; Gio Urshela contribuyó con doble e imparable; Yamaico Navarro conectó jonrón, y Jorge Mateo agregó un sencillo.

El Escogido atacó temprano, fabricando tres carreras en la primera entrada gracias a un sencillo de Rodríguez, base a González, sacrificio de Mateo y un cuadrangular de Navarro. La ventaja aumentó a 4-0 en el tercero con hits de Rodríguez y González.

Las Águilas respondieron en grande con un rally de cinco anotaciones en la cuarta entrada. Aderlin Rodríguez abrió el despertar ofensivo con un jonrón; luego Alberto Rodríguez siguió con sencillo, Clase negoció boleto y Genao y Delgado sumaron sencillos antes de que Durán cerrara el ataque con un doble.

En el quinto episodio, otro cuadrangular de Alberto Rodríguez puso el juego 6-4 a favor de los cibaeños. Sin embargo, errores defensivos permitieron que el Escogido igualara la pizarra en el octavo.

Pero el momento decisivo llegó en la parte baja de ese mismo inning, cuando Delgado encendió la chispa con su robo agresivo y Escarra completó la faena con el batazo ganador. Una jugada defensiva limpia de Adael Amador en la segunda base evitó males mayores y aseguró que la ventaja se mantuviera intacta.

Con esta victoria, las Águilas demuestran nuevamente su capacidad de respuesta y su fortaleza en momentos clave, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo.

