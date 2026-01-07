Eric Rivero y Abel Madera saludan designación del nuevo ministro de Agricultura

Santo Domingo, R.D. – El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, y el director de la Dirección General de Ganadería, Abel Madera, saludaron la designación de Oliverio Espaillat como nuevo ministro de Agricultura, destacando que esta decisión fortalece el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible del sector agropecuario nacional.

Durante el acto de juramentación de Espaillat, ambos funcionarios valoraron positivamente la trayectoria, capacidad técnica y visión estratégica del nuevo titular de la cartera agropecuaria, señalando que su liderazgo será clave para continuar impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la producción, la seguridad alimentaria y el bienestar de los productores del país.

Rivero quien también funge como presidente de Aproleche, resaltó la importancia de dar continuidad a los programas que han impactado de manera directa a los agricultores y ganaderos, al tiempo que expresó su disposición de seguir trabajando de manera articulada en favor del campo dominicano.

De igual modo, Madera subrayó que desde DIGEGA se continuará apoyando las iniciativas que contribuyan a la modernización del sector ganadero, la mejora de la productividad y la calidad de vida de los productores, en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Agricultura.

Finalmente, ambos coincidieron en augurar éxitos al nuevo ministro en sus funciones, confiando en que su gestión contribuirá al crecimiento del sector agropecuario y al fortalecimiento de la economía rural de la República Dominicana.