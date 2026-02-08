Equipo B domina la jornada en la Liga de los Sapos y se afianza en la edición XXII

Bartolo García

La versión XXII de la Liga de los Sapos continuó el pasado sábado con una emocionante triple jornada en el estadio de Claro, donde el equipo B, representado por Santiago Dolciné, se convirtió en el gran protagonista al conquistar dos importantes victorias que fortalecen su posición en el torneo.

Este tradicional certamen, que se celebra en opción a la Copa Alcaldía de Santiago y cuenta con el respaldo del Grupo Estrella, está dedicado en esta ocasión al periodista deportivo Luis Ml. Báez, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al béisbol amateur de la región.

En el primer enfrentamiento del día, el equipo B superó con marcador de 9 carreras por 7 al conjunto A, dirigido por Guillermo Collado, en un duelo cargado de emociones y batazos oportunos.

La victoria fue acreditada al lanzador José Cruz, mientras que la derrota recayó sobre José Valverde, con salvamento para Francisco Santos, quien cerró con firmeza las acciones en los episodios finales.

A la ofensiva por los ganadores se destacaron Xavier Vargas, con doble y sencillo; Luis Arias, con un doble; Elwin Peña, con dos imparables, así como Israel Ortiz, Junior Sued, Josué Brito y Santiago Dolciné, quienes aportaron un sencillo cada uno.

Por el equipo A brillaron Corporan Montero con cuadrangular y dos sencillos, Mike Peralta con jonrón, Joan Grullón con doble y sencillo, además de imparables de Pablo Marte, Andrés Flores, Joseph Lora, Isidro Ciriaco, Rafael Baldayac Jr. y Mario Díaz.

En el segundo partido de la jornada, el equipo B volvió a imponer su dominio al vencer cómodamente 8 carreras por 1 al equipo C, consolidando así un sábado perfecto para la novena de Dolciné.

Sócrates Polanco se llevó el triunfo desde el montículo, mientras que Alejandro Camacho cargó con la derrota en un encuentro donde la ofensiva del equipo B fue contundente desde los primeros innings.

Elian Ortiz encabezó el ataque con dos dobles y un sencillo, seguido de Sócrates Polanco con un doble y Santiago Dolciné con dos incogibles, además de aportes de Junior Sued, Josué Brito, José Ortiz, José Adriano, Xavier Vargas, Elwin Peña y César Delmonte Consuegra.

Por el equipo C, el único brillo ofensivo lo aportó Juan Minaya, quien conectó un cuadrangular solitario, evitando la blanqueada de su conjunto.

En el choque de cierre, el equipo A logró reivindicarse al imponerse en un cerrado encuentro 8 carreras por 7 al equipo C, en un partido decidido en las entradas finales.

Francisco Álvarez se acreditó la victoria, mientras que Delvis Durán sufrió el revés, tras un duelo marcado por intercambios constantes de ventajas en la pizarra.

A la ofensiva por los ganadores sobresalieron Joan Grullón con cuadrangular y sencillo, Andrés Flores con doble, Mario Díaz con dos sencillos, junto a imparables de Pablo Marte, Joseph Lora, Corporan Montero, Silvano Gonnel Jr., Isidro Ciriaco y el propio Francisco Álvarez.

Por el equipo C destacaron Rafael Pérez y Rafael Baldayac Sr. con triple y sencillo cada uno, Delvis Durán con triple, Nelky Moronta con doble y sencillo, además de dobles de Pedro Agustín y Edwin Tineo, y sencillo de Jairo Burgos.

La Liga de los Sapos continuará su calendario el próximo sábado 14, prometiendo nuevas emociones en este torneo que reúne talento, competitividad y pasión por el béisbol.

La organización agradeció el apoyo de instituciones y empresas como Grupo Estrella, Coopmedica, Gran Almirante, Alcaldía de Santiago, Comedores Económicos del Estado, E/M Details, Coca-Cola, ACDS y la Liga Deportiva Estrella, fundamentales para el éxito de esta edición.

