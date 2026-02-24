Enviar dinero ahora es tan fácil como chatear: BANFONDESA impulsa remesas digitales con PagaChat

Bartolo García

Santiago, República Dominicana.– La innovación financiera sigue transformando la manera en que los dominicanos envían y reciben dinero desde el extranjero, y esta vez el protagonismo lo asume Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A., con el impulso de su solución digital PagaChat.

La entidad anunció el lanzamiento de su campaña especial de febrero, enfocada en facilitar el envío de fondos desde Estados Unidos hacia la República Dominicana a una tarifa única de apenas US$0.99 por transferencia, posicionándose como una de las opciones más accesibles del mercado.

La iniciativa busca acercar aún más a las familias dominicanas que viven entre ambos países, combinando la tecnología con el espíritu del Mes del Amor y la alegría propia del Carnaval Dominicano.

Con esta propuesta, BANFONDESA no solo promueve la rapidez en las remesas, sino que fortalece los lazos emocionales al permitir que el dinero llegue de forma inmediata, segura y sin procesos complicados.

Uno de los aspectos más innovadores de PagaChat es que el beneficiario en República Dominicana toma la iniciativa del proceso, algo poco común en los sistemas tradicionales de envío de dinero.

Si el cliente cuenta con una tarjeta de débito activa de BANFONDESA, puede generar directamente un enlace desde WhatsApp y enviarlo a sus familiares o contactos en Estados Unidos para que realicen la transferencia al instante.

Este modelo garantiza agilidad, elimina intermediarios innecesarios y mantiene una tarifa fija durante todo el período promocional, sin límites en la cantidad de envíos que se puedan realizar.

Roberto Gallardo, vicepresidente senior de Negocios de BANFONDESA, destacó que la plataforma fue diseñada pensando en la simplicidad y en la realidad de las familias dominicanas que dependen del apoyo económico desde el exterior.

“Queremos que la distancia no sea un obstáculo para expresar cariño o apoyar a los seres queridos. Con PagaChat, enviar dinero es tan fácil como mandar un mensaje de texto”, expresó el ejecutivo.

La oferta estará vigente del 1 al 28 de febrero de 2026 y aplica tanto para clientes nuevos como existentes, siempre que el beneficiario cuente con su tarjeta de débito activa.

Además de su bajo costo, la plataforma permite realizar transferencias ilimitadas durante la promoción, lo que representa un alivio económico significativo para quienes envían remesas con frecuencia.

PagaChat se consolida así como una solución financiera moderna que utiliza WhatsApp como canal principal, ofreciendo una experiencia intuitiva, segura y alineada con los hábitos digitales actuales.

Con este paso, BANFONDESA refuerza su compromiso con la inclusión financiera, la transformación digital y el acompañamiento cercano a la comunidad dominicana dentro y fuera del país.

La campaña no solo marca un avance tecnológico, sino que redefine la manera en que las remesas fortalecen vínculos familiares, demostrando que hoy la distancia se acorta con solo un mensaje.