Entérate NY

Por Ramón Mercedes

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

► Políticos, chismes y verdades: La enorme cantidad de políticos y funcionarios cree más en el chisme que en la verdad. El chisme mueve lealtades y enciende miedos inmediatos. La verdad, en cambio, suele ser más compleja, requiere contexto y tiempo. El chisme ofrece villanos y culpables claros, aunque sean falsos. En cambio, la verdad obliga a hacer matices, y eso complica el mensaje. Además, el chisme se procesa con mayor rapidez y resulta más atractivo de contar. Por eso, muchos políticos y otras personas aceptan con mayor facilidad media libra de chismes que una tonelada de verdades.

►Un solo Desfile Dominicano en NYC: Ante los desórdenes que se repiten cada año en la Gran Parada Dominicana en El Bronx, con hechos violentos (baleados, apuñalados, golpeados, y hasta un fusil cargado incautó la policia este año) Ver = https://elpregonerord.com/entre-pleitos-danos-a-propiedades-privadas-y-abucheos-se-realizo-el-desfile-dominicano-en-el-bronx/, ha cobrado fuerza la propuesta de un solo Desfile Dominicano oficial para todo NYC. Señalan que, actualmente, hay tres desfiles en Manhattan: uno en la Sexta Avenida, en Midtown, y dos en la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan (el Desfile Vegano y el Desfile o Festival en honor a Juan Pablo Duarte). A estos se suman la Gran Parada Dominicana en El Bronx, otro desfile en Brooklyn -suspendido temporalmente- y otro en Queens. Quienes apoyan la idea argumentan que todos persiguen, en esencia, el mismo objetivo. Celebrar la identidad cultural dominicana, fortalecer el orgullo patrio, promover el folclore, las tradiciones, costumbres, y transmitir ese legado a las nuevas generaciones de quisqueyanos en EUA. También señalan los recursos que se mueven, galas de recaudación, altas sumas que pagan marcas para participar, grandes empresas que patrocinan y carrozas que pagan miles de dólares para desfilar, entre otras fuentes de ingresos. En resumen, proponen unificar esfuerzos para evitar fricciones y riesgos, y concentrar la celebración en un solo evento que represente a toda la comunidad dominicana de NY y es preferible que sea el de la Sexta avenida.

►Los Desfiles dominicanos en NYC: Diiicen observadores y opinólogos dominicanos en El Bronx que los desfiles dominicanos en NYC se caracterizan por la fumadera de juca, bulla, música a todo volumen -dembow, hip hop, rap, y ese kitipón-kitipón, bailando como si estuvieran en una intimidad en el hogar, y la voceadera nunca falta: ‘¡Guay, guay!’, ‘¡Wepa!’, ‘¡Ohhh!’, ‘¡Ahí, ahí!’, ‘¡Uuuy!’. También se cuela la política dominicana, tiñendo el ambiente. Se escucha poco merengue típico; la mangulina parece desconocida y casi no hay merengues ni bachatas, pese a que ambos son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, muchos ni lo saben, diiicen. Para participar, dicen que basta con pagar $$$$ y quedas inscrito sin muchas restricciones. Pero la ciudad tiene que poner miles de policías de servicio, horas extras, movilidad, poner y quitar barreras. Hablamos de millones de dólares al año. Ellos cobran y el NYPD trabaja y paga, diiicen algunos. Y lo irónico es que los organizadores presumen de patriotas por organizar el desfile, pero no muestran sus bolsillos. ¡Ay, ay, ay!

►Reunión PRM-NY; imponen desde RD: El pasado lunes 26, se celebró una reunión en el local del PRM-NY. El presidente de la seccional, Yulín Mateo, dejó claro que permanecerá en el cargo. Durante el encuentro, John Sánchez proclamó que, aunque tenía ganada la presidencia del partido, declinaba en favor de la unidad. Para muchos, esto es una clara señal de que, desde la RD, se impuso que todo se quedara igual: Yulín en la presidencia y John en la secretaría general. Se comenta que Yulín, desde Saint John’s (Antigua y Barbuda), donde es cónsul, dirige la seccional a la distancia, aunque sea por Zoom, teléfono y correo electrónico, a 2.871 kilómetros de NY. Ante esto, Neftalí Fuerte se opone a esa decisión y afirma que su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar, sería la ganadora de la secretaría general, en sustitución de John Sánchez. Además, exige que nombren a Nivar cónsul en Montreal, puesto que está vacante. ¡Uff! Los demás candidatos a la presidencia del PRM-NY son: Luis Emilio Ducasse, Arsenio Devares, Domingo Peña y Aris Guevara. Para la secretaría general figuran: Isaura Nivar, Margarita Pichardo, Bienvenido Santana, Sergio Thousand y Ana Cuevas. Diiicen que muchos no están de acuerdo con la imposición desde RD, porque creen que el partido debe llegar más a la comunidad, dar participación a la base y no considerar que la seccional es una propiedad privada. Exhortan no firmar el listado de la Comisión Ejecutiva, según la fuente. ¡Ay!

►Qué lío en Partido Republicano en El Bronx: Según una fuente de total crédito, entre los republicanos en El Bronx hay un lío, y no es de ropa. La diligente, carismática y escritora dominicana Shedy Tineo habría ganado las primarias republicanas para convertirse en la candidata oficial a la Asamblea Estatal por el Distrito 86 de El Bronx, que abarca vecindarios como University Heights, Fordham, Morris Heights, Mount Eden y Tremont. Sin embargo, el “Club Republicano Latinoamericano”, dirigido por Fred Brown, presidente, y Kristy Marmorato, vicepresidenta, habría reportado la inscripción de María Díaz (no la merenguera tipica de RD), dejando fuera a Tineo. Ante esto, Tineo afirma que ha llamado decenas de veces a ambos dirigentes sin obtener respuesta. También ha tratado de localizarlos personalmente, pero no ha sido posible. Asimismo, solicitó en Albany los detalles sobre la supuesta inscripción de María Díaz; sin embargo, dicha documentación no aparece. Según la fuente, se trataría de una candidata republicana “fantasma”. Nadie la ha visto, no se sabe dónde vive ni cuál, es su número de teléfono, no ha participado de encuentros ni reuniones en la comunidad, tampoco aparece su formulario de inscripción en Albany, diiice la confiable fuente. Incluso contemplan ofrecer una recompensa económica a quien pueda localizarla. ¡Uff!

►El León será más activo en USA: Una distinguida dama dominicana residente en la RD y muy cercana al partido Fuerza del Pueblo (FP), pidiendo reserva de su identidad, informa a Entérate NY que el presidente de esa organización y expresidente de la República, Leonel Fernández (El León), activará más su accionar político en todo EE. UU.. Según la fuente, el “rugido” de El León, en alusión a la fuerza del león, se puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia, y la proyeccion es recorrerá los 9,833,517 kilómetros cuadrados de “United State”, para demostrar quién es el “Rey de la Selva”, tanto en el exterior como en RD, con miras a las elecciones de 2028. La prestante dama, indicó que el exmandatario desarrollará una amplia agenda durante el mes de septiembre. Como es tradición, asistirá a la Asamblea General de la ONU y participará en el torneo de golf de FUNGLODE. En los próximos días, vendrán a USA “cachorros”, no identificados, de la FP para organizar encuentros y actividades con figuras destacadas de la comunidad dominicana de cara a la visita de Fernández. La dama sostuvo que los dirigentes de la Circunscripción1-USA permanecen “tranquilos, quietos y arropados”, y a muchos de ellos se les aplica la conocida frase atribuida a Balaguer: “ciego, sordo y mudo”. “¿Y entonces?”, vociferó un compañero en el Alto Manhattan. ¡Bueeeno!

►¿Una presidenta hispana en USA?: La posible candidatura presidencial de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), congresista por el Distrito14-NY y de origen puertorriqueño, enfrentará una prueba política importante esta semana con unas primarias reñidas en Michigan, que medirán si el movimiento progresista está creciendo entre los votantes demócratas en estados indecisos. Dominicanos en Nueva York siguen el proceso de cerca. Además, el apoyo de AOC a Abdul El-Sayed, un médico y candidato progresista de 41 años que podría convertirse en el primer senador musulmán del estado, se ve como una señal de respaldo político que podría demostrar que los demócratas socialistas fuera de NY están listos para un cambio ideológico. Asimismo, los Socialistas Democráticos de América (DSA) en NY ya promueven una eventual candidatura presidencial de AOC. Si llegara a la Casa Blanca se convertiría en la primera mujer hispana en ser presidenta y también en la más joven en asumir el cargo. Una encuesta reciente en New Hampshire reveló que AOC lidera entre los posibles aspirantes demócratas con un 22% de apoyo. Le siguen el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, el senador de Arizona Mark Kelly y el gobernador de California Gavin Newsom. ¡Ah! Dicen que Zohran Mamdani ya comenzó a poner el ojo en la Gobernación del Estado de NY. ¡Bueeeno!

►Mamdani no está ajeno a la comunidad dominicana: Nos escriben lectores nuestros desde El Bronx. Ni quito ni pongo. Esta columna no destaca las cosas del alcalde de NYC, Zohran Mamdani, con la comunidad dominicana, de la cual no ha estado ajeno. Veamos. Asistió a la Gran Parada Dominicana en El Bronx, caminó entre cientos de quisqueyanos, saludó a muchos asistentes y, como dicen algunos, se dio un baño de pueblo. Sin embargo, muchos lamentaron que Ávila Chevalier, la futura congresista D-13-NY, no asistiera al desfile para reencontrarse con su gente. Algunos se preguntaron si temió enarbolar la bandera dominicana. Dicen que la Gran Parada Dominicana es mucho más que una celebración, es un símbolo de identidad y orgullo. Por ello, su ausencia fue una gran decepción para muchos. Los líderes deben estar presentes, no sólo durante las campañas, también cuando llega el momento de acompañar a su comunidad. Vayan tomando nota, porque el liderazgo se demuestra con acciones, no sólo con promesas ni declaraciones. Sin embargo, Mamdani volvió este fin de semana a reencontrarse con la comunidad dominicana. Asistió a una vigilia en honor a Jacob Freytes, el niño de 12 años y de origen dominicano asesinado por una bala perdida frente al edificio donde vivía, en Elliot Place y avenida Walton, en El Bronx. Se dieron cita cientos de quisqueyanos, vecinos, líderes comunitarios, bodegueros y oficiales del NYPD, encendieron velas, llevaron globos blancos y colocaron flores y bicicletas en su memoria. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FTHh_pkiiJg

►Un valor dominicano en NY: Soraya Medrano, artísticamente conocida como “Soraya Internacional”, es oriunda de Santiago de los Caballeros y representa con orgullo el talento dominicano. Es dinámica, sociable, carismática, de presencia admirable, sencilla y trabajadora. Comenzó en el arte a los 12 años en su ciudad natal, destacándose rápidamente como joven talentosa. Además de su carrera artística y cultural, fue propietaria de centros de belleza y estilismo en la RD. Llega a EUA en 1994 y labora como estilista de Johnny Ventura y Elvis Martínez, entre otros. También formó parte del grupo de bailarines de Miriam Cruz. En 2011 hizo su primera canción, titulada “Cambia tu Vida”. Actualmente posee su propia banda y realiza presentaciones en varios países, diferentes lugares de USA y también en RD. Para contrataciones o información, puede comunicarse al 561-946-8867 y 347-353-3899. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Soraya, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Las víctimas de delitos ocurridos en NY podrían recibir ayuda para cubrir ciertos gastos que salieron su propio bolsillo (gastos relacionados con atención médica, consejería, pérdida de ingresos, funerales u oltras consecuencias del delito. Hay entidades que ayudan gratuitamente a preparar y presentar la solicitud de comnpensación. Visitar: https://es.ovs.ny.gov/victim-compensation

►Cultura General: Huevos blancos y marrones, lo cierto es que la diferencia entre uno y otro no tiene nada que ver con su sabor, valor nutricional sino con la raza de la gallina. Las de plumas marrones producen huevos marrones, las de plumas de diferentes colores ponen huevos blancos. Aunque a nivel nutricional no hay diferencias entre marrones y blancos, sí existe una razón comercial: las de huevos marrones suelen ser razas más grandes y, por ende, tienen un mayor apetito. Esto implica mayores costos de alimentación para los productores, lo que se traslada al precio final en el supermercado.

►Salud: El huevo es una excelente fuente de proteínas. Un huevo promedio aporta aproximadamente 70 calorías, 6 g de proteína, 5 g de grasa y un conjunto como vitamina A, D, E, B12 D, y minerales esenciales como hierro, zinc y selenio. Para evitar riesgos de intoxicación alimentaria por bacterias como la Salmonella, la FDA recomienda conservar los huevos en refrigeración y cocinarlos completamente.

►Cita: La intención de no engañar nunca nos expone a ser engañados muchas veces. (François de La Rochefoucauld, escritor, aristócrata, político, militar, poeta y filósofo francés.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 2: Compra del dólar = $57.34 y venta = $59.38; Compra euro = $65.36 y venta = $68.74

►Precios combustibles: Del 1 al 7 de agosto: Gasolina Premium = $338.10 Gasolina Regular = $302.50; Gasoil Optimo = $290.10; Gasoil Regular = $254.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

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